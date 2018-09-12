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Фанаты «Ведьмака» затравили сценаристку из-за кастинга
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Фанаты «Ведьмака» затравили сценаристку из-за кастинга 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Ведьмак"
Поклонники франшизы «Ведьмак», основанной на серии книг польского писателя Анжея Сапковского, устроили в Twitter травлю Лорен Хиссрич, шоураннера сериала «Ведьмак» для сервиса Netflix. Возмущение фанатов вызвали неподтвержденные слухи о том, что на роль одной из главных персонажей, Цириллы, собираются взять темнокожую актрису.
Хиссрич объявила, что на время уходит из Twitter. «Любовь здесь потрясающая, а ненависть вообще открывает глаза», — отметила сценаристка. В комментариях к посту подписчики потребовали от нее, чтобы она соблюдала расовую принадлежность персонажей и не жертвовать сюжетом в угоду «инклюзивности и либерализма». Поклонники франшизы также принялись обсуждать, можно ли брать актрису восточной или африканской внешности на роль Цири, приводя цитаты из книги с описанием персонажа.
В комментариях к другим постам Хиссрич многие подписчики также объявили, что будут бойкотировать сериал, если Цирилла окажется темнокожей или азиаткой. Фанаты запустили петицию на портале change.org с требованием не ставить «принадлежность к нацменьшинствам» условием для кастинга на роль Цири.
Слухи о том, что одного из главных персонажей сериала планируют сделать темнокожим, возникли после того, как один из пользователей форума Reset Era обнаружил объявление о поиске юной актрисы для сериала, сообщает портал Medialeaks. В требованиях было указано, что она должна быть «темнокожей, азиаткой или представительницей других национальных меньшинств». Пользователи предположили, что объявление относится к Цирилле, и ополчились на Хиссрич в соцсетях.
На фоне разгоревшегося скандала сценаристка объявила, что не собирается менять расы персонажей в книге, но в сериале непременно будут представители меньшинств. Ее слова, однако, не успокоили всех поклонников франшизы.
5 сентября Хиссрич объявила, что Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак» сыграет Генри Кавилл, известный по роли Супермена.
Первая книга цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году. Всего в серии девять произведений. В центре сюжета — ведьмак Геральт из Ривии, промышляющий уничтожением монстров. Последний роман «Саги о ведьмаке», «Сезон гроз», вышел в 2013 году. По мотивам книг также была создана серия видеоигр от студии CD Projekt RED.
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