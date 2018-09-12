«Челночницы» вернулись на экраны 

Продолжение сериала о жизни пяти подруг, которых непростые обстоятельства заставили торговать на рынке, в эфире. WomanHit.ru выяснил подробности работы над новыми сериями
Действие второй части сериала происходит спустя четыре года после событий, которые разворачивались в первом сезоне. На дворе — 1998 год. Снова в центре внимания смелые, предприимчивые, но часто несчастные женщины лихих девяностых. Когда их мужья остались без работы, именно они взвалили на свои плечи материальное обеспечение семей, занявшись торговлей на рынках.
В главных ролях снялись Ирина Розанова, Мария Порошина, Елена Панова, Зоряна Марченко и Светлана Иванова. Также во втором сезоне появились новые героини, которых сыграли актрисы Софья Каштанова, Яна Крайнова.
Режиссерами сериала выступили Юлия и Сергей Красновы, сценаристом — Зоя Кудря («Мосгаз», «Палач», «Шакал»). Сама Зоя честно признается, что этот проект для нее — необычный. Все-таки раньше она делала криминальные сериалы, а здесь вдруг почти сроднилась с «бабами из народа». Но сама она говорит, что обожает своих «челночниц». «Они для меня родственные души, — рассказала Кудря. — Им нужно памятник поставить за то, что они спасли не только страну, но и всех своих мужиков. После выхода первого сезона мне позвонили женщины, которые все были челночницами в девяностые. Они тогда вместе ездили за границу, а сейчас смотрели этот сериал, смеялись и плакали. Потому что это фильм об их жизни. Нет, челночницей я не была. У меня бы и не получилось. Меня бы сразу ограбили. Но это не так важно. Я просто хорошо знаю то время, сама его прожила».
Во второй части многие из героинь, хоть и остаются связанными с «челночным» бизнесом, уже перешли на новый уровень. «Подруги возвращаются на рынок, но в ином качестве, — рассказывает один из режиссеров фильма — Сергей Краснов. — Но не нужно забывать, что это по-прежнему девяностые. В ходу бандитские разборки и драки, то нагрянет наркоконтроль, то еще какая неожиданность. Почивать на лаврах девчонкам не дадут, и им по-прежнему предстоит тащить все на себе».
Так, героиня Светланы Ивановой, бывшая балерина, станет владелицей рынка. Но поскольку она за эти годы торговли все равно осталась хрупкой и незащищенной, ей помогает в управлении подруга Ольга (ее играет Мария Порошина). «Моя героиня становится сильнее, и это хочется пробовать, — говорит Мария о продолжении истории. — Но мне важно не уйти далеко от образа и сохранить чистоту, трогательность, душевную сердечность и доброту».
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Бывшая медсестра Алиса, которую играет Зоряна Марченко, открывает на рынке целый медицинский кабинет. Правда, этот бизнес оказывается не таким «белым и стерильным», как представляла себе оптимистка Алиса.
Героиня Елены Пановой решила не просто торговать тряпками, а играть по-крупному — перегонять автомобили.
«В конце девяностых еще никуда не делись рэкет и бандиты. Опасность подстерегает мою героиню на каждом шагу. Вот такая жизнь — нестабильная, непредсказуемая»,
— говорит Елена.
К слову, сама актриса уверяет, что характер ее героини напрямую не рифмуется с ее характером. Но у нее была старшая сестра Ирина, которая как раз занималась торговлей. Именно она в каком-то смысле явилась прототипом Светланы. Елена Панова вспоминает историю об этом. Как-то они поехали с архангельским молодежным театром ее папы на фестиваль в Авиньон, потом в Париж. Там сестра Ирина по объявлению в газете купила машину. И после окончания гастролей посадила в авто своих двоих детей, дочку и сына, которому на тот момент было два года, и тронулась в путь.
Правда, машина не заводилась, ее толкали. Когда она завелась, то девушка с детьми одна направилась в Архангельск. И когда через три дня Елена Панова, вернувшись домой, позвонила своей сестре, та ответила, что у нее все нормально, она сидит дома и пьет чай.
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Но самые большие метаморфозы происходят с героиней Ирины Розановой. Бывшая хозяйка рынка Зоя решает отойти от дел. После гибели сына в конце первой части «Челночниц» она становится ближе к Богу и готовится к постригу. «Вот тут-то и начинается самое интересное, — интригует режиссер Сергей Краснов. — Ведь даже за стенами монастыря послушница остается той самой Зоей с рынка с ее буйным нравом и неукротимой волей».