«Челночницы» вернулись на экраны

Продолжение сериала о жизни пяти подруг, которых непростые обстоятельства заставили торговать на рынке, в эфире. WomanHit.ru выяснил подробности работы над новыми сериями

Действие второй части сериала происходит спустя четыре года после событий, которые разворачивались в первом сезоне. На дворе — 1998 год. Снова в центре внимания смелые, предприимчивые, но часто несчастные женщины лихих девяностых. Когда их мужья остались без работы, именно они взвалили на свои плечи материальное обеспечение семей, занявшись торговлей на рынках.

Режиссерами сериала выступили Юлия Сергей Красновы , сценаристом — Зоя Кудря («Мосгаз», «Палач», «Шакал»). Сама Зоя честно признается, что этот проект для нее — необычный. Все-таки раньше она делала криминальные сериалы, а здесь вдруг почти сроднилась с «бабами из народа». Но сама она говорит, что обожает своих «челночниц». «Они для меня родственные души, — рассказала Кудря. — Им нужно памятник поставить за то, что они спасли не только страну, но и всех своих мужиков. После выхода первого сезона мне позвонили женщины, которые все были челночницами в девяностые. Они тогда вместе ездили за границу, а сейчас смотрели этот сериал, смеялись и плакали. Потому что это фильм об их жизни. Нет, челночницей я не была. У меня бы и не получилось. Меня бы сразу ограбили. Но это не так важно. Я просто хорошо знаю то время, сама его прожила».

Во второй части многие из героинь, хоть и остаются связанными с «челночным» бизнесом, уже перешли на новый уровень. «Подруги возвращаются на рынок, но в ином качестве, — рассказывает один из режиссеров фильма — Сергей Краснов. — Но не нужно забывать, что это по-прежнему девяностые. В ходу бандитские разборки и драки, то нагрянет наркоконтроль, то еще какая неожиданность. Почивать на лаврах девчонкам не дадут, и им по-прежнему предстоит тащить все на себе».

Так, героиня Светланы Ивановой, бывшая балерина, станет владелицей рынка. Но поскольку она за эти годы торговли все равно осталась хрупкой и незащищенной, ей помогает в управлении подруга Ольга (ее играет Мария Порошина). «Моя героиня становится сильнее, и это хочется пробовать, — говорит Мария о продолжении истории. — Но мне важно не уйти далеко от образа и сохранить чистоту, трогательность, душевную сердечность и доброту».

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Бывшая медсестра Алиса, которую играет Зоряна Марченко, открывает на рынке целый медицинский кабинет. Правда, этот бизнес оказывается не таким «белым и стерильным», как представляла себе оптимистка Алиса.

Героиня Елены Пановой решила не просто торговать тряпками, а играть по-крупному — перегонять автомобили.

«В конце девяностых еще никуда не делись рэкет и бандиты. Опасность подстерегает мою героиню на каждом шагу. Вот такая жизнь — нестабильная, непредсказуемая»,

— говорит Елена.

К слову, сама актриса уверяет, что характер ее героини напрямую не рифмуется с ее характером. Но у нее была старшая сестра Ирина, которая как раз занималась торговлей. Именно она в каком-то смысле явилась прототипом Светланы. Елена Панова вспоминает историю об этом. Как-то они поехали с архангельским молодежным театром ее папы на фестиваль в Авиньон, потом в Париж. Там сестра Ирина по объявлению в газете купила машину. И после окончания гастролей посадила в авто своих двоих детей, дочку и сына, которому на тот момент было два года, и тронулась в путь.

Правда, машина не заводилась, ее толкали. Когда она завелась, то девушка с детьми одна направилась в Архангельск. И когда через три дня Елена Панова, вернувшись домой, позвонила своей сестре, та ответила, что у нее все нормально, она сидит дома и пьет чай.

WomanHit.ru

Но самые большие метаморфозы происходят с героиней Ирины Розановой. Бывшая хозяйка рынка Зоя решает отойти от дел. После гибели сына в конце первой части «Челночниц» она становится ближе к Богу и готовится к постригу. «Вот тут-то и начинается самое интересное, — интригует режиссер Сергей Краснов. — Ведь даже за стенами монастыря послушница остается той самой Зоей с рынка с ее буйным нравом и неукротимой волей».