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Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
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Вышел новый трейлер сериала «Романовы» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Онлайн-сервис Amazon Prime Video опубликовал второй трейлер сериала "Романовы" ("The Romanoffs") Мэттью Вайнера, сообщает Variety.
Сериал показывает восемь отдельных историй людей, которые считают себя потомками царской семьи.
Ранее Amazon Prime Video раскрыл актерский состав и дату премьеры "Романовых".
Среди названных имен — Изабель Юппер, Аарон Экхарт, Дайана Лейн, Пол Райзер, Кори Столл, и др.
Всего запланирован выход восьми серий "Романовых". Каждый из восьми эпизодов будет иметь собственный сюжет с не повторяющимися персонажами.
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