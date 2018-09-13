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Актрисы, идеально перевоплотившиеся в сыщиц
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Актрисы, идеально перевоплотившиеся в сыщиц 

Рамблер 7 часов назад
Детективные истории всегда интересны, будь то книга или фильм. Но, как правило, гениальный сыщик — это всегда мужчина. Но эти актрисы, воплотившие на экране образы сообразительных и хитрых сыщиц, докажут, что и женщина может ловить преступников.
1. Анна Банщикова в сериале «Ищейка» (2016-настоящее время). В этой отечественной адаптации английского сериале женщина руководит мужским коллективом и раскрывает загадочные преступления.
2. Ольга Копосова в сериале «След» (2007-настоящее время). Главная героиня — глава Федеральной Экспертной Службы (вымышленная организация), объединяющей специалистов из разных областей, которые совместными усилиями проводят расследования злодеяний.
3. Елена Яковлева в сериале «Каменская» (1999–2011). Сериал снимали по произведениям писательницы Александры Марининой, в прошлом следователя. Главная героиня — следователь, которой приходится разбираться с различными случаями, разгадать которые другим не всегда под силу.
4. Инга Оболдина в сериале «Мама-детектив» (2012-2014). Главная героиня — следователь, которая часто пользуется при раскрытии преступлений интуицией и почти никогда не ошибается.
5. Анастасия Мельникова в сериале «Улицы разбитых фонарей» (1998-настоящее время). Героиня — сотрудница полиции, работающая в мужском коллективе, но не уступающая коллегам ни в чём.
А также сериале «Метод Лавровой», «Следствие ведут знатоки», «Женская логика», «Даша Васильева. Любительница частного сыска» и актрисы, сыгравшие в них.
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