Актрисы, идеально перевоплотившиеся в сыщиц

Детективные истории всегда интересны, будь то книга или фильм. Но, как правило, гениальный сыщик — это всегда мужчина. Но эти актрисы, воплотившие на экране образы сообразительных и хитрых сыщиц, докажут, что и женщина может ловить преступников.

1. Анна Банщикова в сериале «Ищейка» (2016-настоящее время). В этой отечественной адаптации английского сериале женщина руководит мужским коллективом и раскрывает загадочные преступления.

2. Ольга Копосова в сериале «След» (2007-настоящее время). Главная героиня — глава Федеральной Экспертной Службы (вымышленная организация), объединяющей специалистов из разных областей, которые совместными усилиями проводят расследования злодеяний.

3. Елена Яковлева в сериале «Каменская» (1999–2011). Сериал снимали по произведениям писательницы Александры Марининой , в прошлом следователя. Главная героиня — следователь, которой приходится разбираться с различными случаями, разгадать которые другим не всегда под силу.

4. Инга Оболдина в сериале «Мама-детектив» (2012-2014). Главная героиня — следователь, которая часто пользуется при раскрытии преступлений интуицией и почти никогда не ошибается.

5. Анастасия Мельникова в сериале «Улицы разбитых фонарей» (1998-настоящее время). Героиня — сотрудница полиции, работающая в мужском коллективе, но не уступающая коллегам ни в чём.