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Дайте два: 11 горячих героев сериалов
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Дайте два: 11 горячих героев сериалов 

Ivi.ru 3 часа назад
Фото: BBC
О сериальных вкусах не спорят: кому-то нравятся утонченные джентльмены в смокингах и цилиндрах, кто-то фанатеет от бунтарей и максималистов, а кто-то без ума от эгоистичных и эгоцентричных гениев.
"Титр" решил всем угодить и собрать героев из сериалов, от которых захватывает дух, учащается пульс, плавятся экран и девичьи сердца.

Шерлок Холмс, «Шерлок»

Бестактный детектив восхищает женщин недюжинным умом, симпатичными кудряшками и острыми скулами, о которые и «порезаться можно».

Томас Шелби, «Острые козырьки»

Голубоглазый бандит с пронзительным взглядом, разбитым сердцем, пристрастием к морфию и безупречными манерами.

Чарльз Вейн, «Черные паруса»

Сильный и ловкий капитан пиратов с идеальным торсом и опасной искоркой в прищуренных глазах.

Джекс Теллер, «Сыны анархии»

Брутальный татуированный бандюган на мотоцикле с впечатляющими мускулами, светлой головой и добрым сердцем.

Джесси Кастер, «Проповедник»

Суровый, едкий и циничный священник в стильном ковбойском костюме.
AMC Studios
Он пьет вискарь, курит сигареты и намерен искоренить все зло.

Хэнк Муди, «Блудливая Калифорния»

Порой очень хочется добавить к его фамилии «-ла». Но не влюбиться в этого обаятельного засранца практически невозможно.

Рагнар Лодброк, «Викинги»

Честолюбивый вождь и авантюрист, который во главе банды таких же голубоглазых блондинов грабит английское побережье.
Irish Film Board
А еще покоряет сердца миллионов телезрительниц.

Ганнибал Лектер, «Ганнибал»

Врач, эстет, великолепный кулинар. А остальное — мелочи.

Дэймон Сальваторе, «Дневники вампира»

Демон во плоти, искуситель и очевидно плохой парень.

Саймон Беллами, «Отбросы (Плохие)»

Обаяшка-интроверт со взглядом побитой собаки, который медленно превращается в самого крутого персонажа сериала.

Филипп «Лип» Галлагер, «Бесстыдники»

Кудрявый подросток из гетто, который пьет, курит, матерится.
Bonanza Productions
Он каждый раз очаровывает и удивляет своей проницательностью и добротой.
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