Дайте два: 11 горячих героев сериалов 

О сериальных вкусах не спорят: кому-то нравятся утонченные джентльмены в смокингах и цилиндрах, кто-то фанатеет от бунтарей и максималистов, а кто-то без ума от эгоистичных и эгоцентричных гениев.
"Титр" решил всем угодить и собрать героев из сериалов, от которых захватывает дух, учащается пульс, плавятся экран и девичьи сердца.
Шерлок Холмс, «Шерлок»
Бестактный детектив восхищает женщин недюжинным умом, симпатичными кудряшками и острыми скулами, о которые и «порезаться можно».
Томас Шелби, «Острые козырьки»
Голубоглазый бандит с пронзительным взглядом, разбитым сердцем, пристрастием к морфию и безупречными манерами.
Чарльз Вейн, «Черные паруса»
Сильный и ловкий капитан пиратов с идеальным торсом и опасной искоркой в прищуренных глазах.
Джекс Теллер, «Сыны анархии»
Брутальный татуированный бандюган на мотоцикле с впечатляющими мускулами, светлой головой и добрым сердцем.
Джесси Кастер, «Проповедник»
Суровый, едкий и циничный священник в стильном ковбойском костюме.
AMC Studios
Он пьет вискарь, курит сигареты и намерен искоренить все зло.
Хэнк Муди, «Блудливая Калифорния»
Порой очень хочется добавить к его фамилии «-ла». Но не влюбиться в этого обаятельного засранца практически невозможно.
Рагнар Лодброк, «Викинги»
Честолюбивый вождь и авантюрист, который во главе банды таких же голубоглазых блондинов грабит английское побережье.
Irish Film Board
А еще покоряет сердца миллионов телезрительниц.
Ганнибал Лектер, «Ганнибал»
Врач, эстет, великолепный кулинар. А остальное — мелочи.
Дэймон Сальваторе, «Дневники вампира»
Демон во плоти, искуситель и очевидно плохой парень.
Саймон Беллами, «Отбросы (Плохие)»
Обаяшка-интроверт со взглядом побитой собаки, который медленно превращается в самого крутого персонажа сериала.
Филипп «Лип» Галлагер, «Бесстыдники»
Кудрявый подросток из гетто, который пьет, курит, матерится.
Bonanza Productions
Он каждый раз очаровывает и удивляет своей проницательностью и добротой.