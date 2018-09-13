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Начались съемки нового сезона «Психологинь»
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Начались съемки нового сезона «Психологинь» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Психологини"
Во втором сезоне «Психологинь» три подруги в исполнении Анны Старшенбаум, Софьи Каштановой и Анастасии Паниной продолжат разбираться в себе и искать мужчин мечты. Все это не так просто, как может показаться: у выпускниц психфака тоже есть свои «тараканы» в голове, а проблемы не решаются по мановению волшебной палочки.
По сюжету подругам предстоит решить множество задач: как городской девушке выжить в деревне, суметь освободиться из плена психопата, а одной даже придется фиктивно выйти замуж.
“Компанию” во втором сезоне «психологиням» составят известные актеры-мужчины: Кирилл Кяро исполнит роль директора психологического центра, в котором работает героиня Анастасии Паниной, Роман Маякин станет его экранным соперником, а Матвей Зубалевич станет объектом страсти героини Анны Старшенбаум.
Режиссером нового сезона вновь выступит Роман Фокин. Премьеру сериала назначили на 19 ноября этого года.
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