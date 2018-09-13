Начались съемки нового сезона «Психологинь»

Во втором сезоне «Психологинь» три подруги в исполнении Анны Старшенбаум , Софьи Каштановой и Анастасии Паниной продолжат разбираться в себе и искать мужчин мечты. Все это не так просто, как может показаться: у выпускниц психфака тоже есть свои «тараканы» в голове, а проблемы не решаются по мановению волшебной палочки.

По сюжету подругам предстоит решить множество задач: как городской девушке выжить в деревне, суметь освободиться из плена психопата, а одной даже придется фиктивно выйти замуж.