Начались съемки нового сезона «Психологинь» 

Во втором сезоне «Психологинь» три подруги в исполнении Анны Старшенбаум, Софьи Каштановой и Анастасии Паниной продолжат разбираться в себе и искать мужчин мечты. Все это не так просто, как может показаться: у выпускниц психфака тоже есть свои «тараканы» в голове, а проблемы не решаются по мановению волшебной палочки.
По сюжету подругам предстоит решить множество задач: как городской девушке выжить в деревне, суметь освободиться из плена психопата, а одной даже придется фиктивно выйти замуж.
“Компанию” во втором сезоне «психологиням» составят известные актеры-мужчины: Кирилл Кяро исполнит роль директора психологического центра, в котором работает героиня Анастасии Паниной, Роман Маякин станет его экранным соперником, а Матвей Зубалевич станет объектом страсти героини Анны Старшенбаум.
Режиссером нового сезона вновь выступит Роман Фокин. Премьеру сериала назначили на 19 ноября этого года.