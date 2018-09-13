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По роману Лукьяненко снимут англоязычный сериал
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По роману Лукьяненко снимут англоязычный сериал 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Черновик"
Российская компания Monumental Pictures в сотрудничестве с Sony Pictures Entertainment и Patton Media экранизируют постапокалиптический роман «Кваzи», сообщает The Hollywood Reporter.
По словам руководства студии Monumental Pictures, проект уже находится на последней стадии разработки и в ближайшее время можно будет начать съемочный процесс. Правда, перед этим продюсерам предстоит найти режиссера, который воплотит в жизнь масштабный проект, а также определиться с актерским составом. На сегодняшний день информации об этом нет.
Напомним, что сюжет романа, который был опубликован летом 2016 года, рассказывает о Москве будущего, пережившей зомби-апокалипсис. Большинство людей превращается в ходячих мертвецов, но среди них есть «кваzи» — существа, обладающие разумом и способные жить в мире с уцелевшими людьми. Один из таких «кваzи» по воле случая становится «напарником» детектива, расследующего убийство профессора, который занимался разработкой опасного вируса…
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