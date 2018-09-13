Авторы «Южного парка» объявили об отмене сериала

Авторы «Южного парка» объявили об отмене мультсериала перед новым сезоном

Телеканал Comedy Central опубликовал на YouTube тизер 22-го сезона мультсериала для взрослых "Южный парк".

Тизер сразу вызвал множество вопросов у поклонников анимационного шоу. В нем на экране появляется такой текст, сопровождаемый закадровым голосом: "Америка оказалась на перекрестке. Что делать дальше?" После в кадре появляется хэштег #cancelsouthpark ("Отменить "Южный парк" — англ.).

В середине июля была названа дата премьеры нового сезона мультсериала "Южный парк". Двадцать второй сезон "Южного парка" начнется на Comedy Central 26 сентября. Двадцать первый сезон анимационного сериала об американских школьниках и актуальной повестке шел на телеканале с сентября по ноябрь 2017 года.