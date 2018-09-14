Ещё
«Ходячих мертвецов» продлили на 10 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Счастья! Здоровья!
Ромком
Купить билет

«Ходячих мертвецов» продлили на 10 лет 

Газета.Ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Телеканал AMC решил продлить телесериал о зомби "Ходячие мертвецы" еще как минимум на 10 лет, сообщает Forbes.
По словам главы канала Джоша Сапана, авторов проекта не смущает уход нескольких ключевых актеров.
"Это конкретный и аккуратный план. Мы не хотим разочаровать многочисленных фанатов сериала",
— пояснил он.
Как именно планируется развивать проект, глава канала не рассказал. На данный момент телеканал также занимается приквелом сериала под названием "Бойтесь ходячих мертвецов", предполагается снимать полнометражное кино по мотивам шоу.
Ранее сообщалось, что сериалы "Ходячие мертвецы" и "Бойтесь ходячих мертвецов" станут ближе.
Премьера девятого сезона "Ходячих мертвецов" состоится 7 октября.
Газета.Ru: последние новости
Вышел новый трейлер сериала "Романовы" Авторы "Южного парка" объявили об отмене мультсериала перед новым сезоном Шоураннер "Ведьмака" ушла из твиттера после скандала вокруг темнокожей Цири
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Что стало с ведущим «Моей семьи»21
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х9
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню5
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Как Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение