«Ходячих мертвецов» продлили на 10 лет

Телеканал AMC решил продлить телесериал о зомби "Ходячие мертвецы" еще как минимум на 10 лет, сообщает Forbes

По словам главы канала Джоша Сапана, авторов проекта не смущает уход нескольких ключевых актеров.

"Это конкретный и аккуратный план. Мы не хотим разочаровать многочисленных фанатов сериала",

— пояснил он.

Как именно планируется развивать проект, глава канала не рассказал. На данный момент телеканал также занимается приквелом сериала под названием "Бойтесь ходячих мертвецов", предполагается снимать полнометражное кино по мотивам шоу.

Ранее сообщалось, что сериалы "Ходячие мертвецы" и "Бойтесь ходячих мертвецов" станут ближе.

Премьера девятого сезона "Ходячих мертвецов" состоится 7 октября.