Чем закончились любимые сериалы

Иногда даже любимый сериал трудно досмотреть до конца. А порой просто бросаешь это занятие: времени не хватает, интересы меняются. Но узнать (или вспомнить), чем же закончилась та или иная история порой хочется. Предлагаем вам освежить в памяти развязки пяти любимых сериалов, которые были популярны в 90-х и 2000-х годах.

“Элен и ребята”

Один из самых популярных молодежных сериалов середины 90-х годов. За историей жизни молодых французов следили все без исключения школьники нашей страны. Юноши под впечатлением от телеистории бросались создавать музыкальные группы, а девушки делали стрижки «под Кати».

Кадр из сериала "Элен и ребята"

Всего по франшизе «Элен и ребята» было снято четыре части. В последних действие происходит уже не в университете, где учились Элен и ее друзья, а в большом доме, куда вся компания перебралась жить. Правда сама Элен вскоре уехала жить в Австралию, а через некоторое время призналась Николя, что полюбила другого.

В заключительной части сериала, под названием «Тайны любви» герои телефильма вновь все возвращаются в Париж. Это уже не двадцатилетние студенты, а состоявшиеся взрослые люди: они занимаются музыкой и ведут бизнес.

Элен тоже воссоединяется с друзьями и рассказывает историю своей жизни. Она встречается с Николя и в заключительной серии последнего сезона пара, наконец, решает пожениться. Хэппи энд.

“Зачарованные”

Сериал о трех сестричках-ведьмах в конце 90-х покорил сердца миллионов зрителей по всему миру. История борьбы с демонами Прю, Пайпер и Фиби продолжалась на протяжении 8 сезонов (1998-2006 гг.). Правда, одну из сестер по ходу сюжета пришлось поменять. На тропу войны со злыми силами вместо погибшей Прю вышла другая сестричка, Пэйдж. Собственно, хуже от этого никому не стало.

Сестры продолжают бороться с демонами, параллельно решая свои «человеческие» проблемы: ссорятся, мирятся, влюбляются, рожают детей…

Кадр из сериала "Зачарованные"

В конце 8-го сезона зрители узнают, что Пайпер стала самой сильной ведьмой из ныне живущих, у нее двое сыновей, одному из которых суждено стать великим волшебником. Фиби, наконец, нашла свою любовь в лице Купидона и родила ему трех очаровательных дочек. А Пэйдж стала директором Школы магии, вышла замуж за простого полицейского и стала мамой троих детей.

Последней серией сценаристы ужасно перепугали всех поклонников сериала: Пэйдж и Фиби погибли в Великой битве. Но Пайпер, оставшаяся в живых, не собирается мириться с гибелью сестер. Она берет у Купидона волшебное кольцо и отправляется в прошлое, чтобы предупредить Фиби и Пэйдж о смерти. Ее план срабатывает, сестры в очередной раз побеждают в схватке со злом, а после этого возвращаются к нормальной жизни. Теперь бороться с демонами предстоит их потомкам.

Отметим, что уже в этом году ожидается премьера первого сезона перевыпуска сериала «Зачарованные». Новые серии с новыми героями зрителям обещают показать уже в ноябре.

“Секс в большом городе”

Этот культовый сериал канала НВО вышел на экраны летом 1998 года и с успехом шел до 2004. За приключениями подруг Кэрри, Миранды, Саманты и Шарлотты зрители наблюдали целых 6 сезонов (всего было снято 94 эпизода).

По словам авторов сериала, им было важно завершить телефильм, пока он находится на пике популярности. Без сомнения, им это удалось: последнюю серию, вышедшую в США 22 февраля 2004 года, посмотрели 10,6 миллиона зрителей.

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

По слухам, было отснято несколько концовок сериала, но в итоге авторы решили остановиться на той, в которой Кэрри, наконец, соединяется с мужчиной своей мечты и слышит от него те слова, которые мечтала услышать долгие десять лет: «Ты — моя единственная!».

Конечно, зрителей не оставили в неведении и о судьбе других героинь. Саманта победила рак и у нее в самом разгаре роман с молодым актером Смитом Джаредом. Миранда и Стив счастливы и воспитывают сына, а Шарлотта выходит замуж за Гарри и они удочеряют девочку из Китая.

“Санта-Барбара”

Не упомянуть об этой истории длиною буквально в жизнь было бы непростительной ошибкой. 9 лет, 9 сезонов, 2137 серий, смена актеров… Истории четырех семей, живущих в городке под названием Санта-Барбара пленили поклонников по всему миру.

Вряд ли даже зрители, посмотревшие все серии культового сериала (есть такие?), смогут сейчас вспомнить все сюжетные линии невероятной «мыльной оперы». Но имена главных героев известны, наверно, даже тем, кто шоу не смотрел.

Финал сериала, разумеется, счастливый. СиСи Кепвел и София мирятся и признаются друг другу в любви (почему они поссорились, не спрашивайте). Их дочь Келли сходится с Коннором МакКейбом и совершенно счастлива. Ну и, разумеется, какой финал сериала без невероятного разоблачения и свадьбы? В заключительной серии зрители увидели пышное торжество Уоррена и Би Джей, а также разоблачение злодейки Энди.

Кадр из сериала "Санта-Барбара"

Кстати, в России не был показан последний эпизод сериала: продюсер сериала Пол Раух идет по павильону, в котором постепенно гаснет свет.

“Доктор Хаус”

Самый «молодой» из перечисленных сериалов имеет в своем активе 8 сезонов и 117 серий (выходил с ноября 2004 года по май 2012). В 2013 году этот медицинский детектив попал в Книгу рекордов Гиннесса: его посмотрели более 80 миллионов зрителей.

Финал «Доктора Хауса» — это тот случай, когда с нетерпением ждешь развязки, но в то же время не хочешь, чтобы она наступала, ведь тогда придется смириться с тем, что новых историй уже не будет. Но у продюсеров сериала не было выбора: Хью Лори , блестяще исполнивший главную роль, не хотел больше принимать участие в съемках, заявив, что устал от образа доктора Хауса. Проект были вынуждены завершить. И сделали это красиво.

Кадр из сериала "Доктор Хаус"

В финальной серии «Доктора Хауса» мы узнаем, что главному герою грозит тюрьма, но он разыгрывает свою смерть, заручившись поддержкой своего друга доктора Уилсона, и уезжает в неизвестном направлении. Стоп! Снято!