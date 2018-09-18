Названы девять лучших новых сериалов осени 2018

Стараниями не только телеканалов, но и стриминговых сервисов а-ля Netflix Amazon в новом телесезоне 2018-2019 нас ждет столько интересных новинок, что в них очень легко запутаться. Эксперты Entertainment Weekly проделали всю работу за нас — и назвали 9 лучших новых сериалов осени 2018, которые обязательно нужно посмотреть.

Вот как выглядит этот список:

1. «Хороший коп» / The Good Cop (премьера 1 сезона на Netflix состоится 21 сентября) — история о полицейском-отце (Тони Данза) и полицейском-сыне ( / The Good Cop (премьера 1 сезона на Netflix состоится 21 сентября) — история о полицейском-отце (Тони Данза) и полицейском-сыне ( Джош Гробан ), представляющая собой полицейский процедурал с элементами комедии.

2. «Новобранец» / The Rookie (премьера на / The Rookie (премьера на ABC 16 октября) — Натал Филлион играет мужчину средних лет, решившего начать все с начала и стать полицейским. Еще один процедурал с элементами комедии и звездой «Касла» в главной роли, что само по себе уже какая-то гарантия качества.

4. «Леденящие душу приключения Сабрины» / The Chilling Adventures of Sabrina (премьера 26 октября на Netflix), новое, более мрачное и пугающее прочтение истории Сабрины — ведьмы-подростка с обворожительной Кирнан Шипка в главной роли.

5. «Родители-одиночки» / Single Parents (премьера 26 сентября на ABC) — ситком о группе родителей-одиночек, кое-как справляющихся со своими родительскими и прочими обязанностями с помощью таких же не приспособленных к взрослой жизни друзей. Главные роли играют знакомые лица — Таран Киллам и / Single Parents (премьера 26 сентября на ABC) — ситком о группе родителей-одиночек, кое-как справляющихся со своими родительскими и прочими обязанностями с помощью таких же не приспособленных к взрослой жизни друзей. Главные роли играют знакомые лица — Таран Киллам и Лейтон Мистер

6. «Настоящий американец» / All American (премьера 10 октября на The CW) — вдохновленная реальной историей драма о молодом футболисте Спенсере, который из нищего квартала Лос-Анджелеса попадает в роскошь Беверли-Хиллз, когда его нанимают играть за местную команду.

7. «Крутые ребята» / The Cool Kids (премьера 28 сентября на Fox) — классический ситком, действие которого разворачивается в доме для престарелых. Хорошая новость — «Крутыми ребятами» занимаются настоящие «спецы» по комедиям, создатели «В Филадельфии всегда солнечно».

8. «Зачарованные» / Charmed (премьера 14 октября на The CW) — то ли ремейк, то ли переосмысление оригинальных «Зачарованных», но с новым этническим кастом и ЛГБТ-персонажем — в общем, всё в духе изменившегося времени. Новые «Зачарованные» успели разозлить и звезд оригинала, и его фанатов, но, тем не менее, эксперты считают этот проект одним из самых многообещающих новичков осени.

9. Mr Inbetween (премьера 25 сентября на FX) — криминальная драма о главном герое по имени Рэй, киллере, который работает в криминальном мире Австралии, балансируя опасную профессию с бытовыми проблемами а-ля «как воспитывать ребенка с бывшей женой и как познакомить его со своей новой девушкой». В первом сезоне — всего 6 получасовых эпизодов.