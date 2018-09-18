Сериалы 90-х, которые стоит пересмотреть и сейчас

Эти пять сериалов заставляли поклонников бросать все дела и спешить к экранам телевизоров. Герои этих «многосериек» знакомы, скорее всего, даже тем, кто не видел ни одного эпизода с их участием (интересно, есть такие?). Выдержавшие проверку временем эти сериалы интересны и актуальны и сейчас. Предлагаем вспомнить и, конечно, пересмотреть культовые сериалы конца прошлого века.

“Друзья”

Появившийся на экранах в сентябре 1994 года комедийный сериал о жизни шести друзей завоевал сердца зрителей почти мгновенно. Рейчел, Моника, Фиби, Джоуи, Чендлер и Росс практически «поселились» в квартирах поклонников на целых десять лет. За это время сериал был удостоен шести премий «Эмми» и «Золотого глобуса».

Кадр из сериала "Друзья"

Эта история, кажется, никогда не сможет надоесть. Пересматривать эпизоды интересно и сейчас, улыбаясь старым шуткам и отмечая новые, ранее не замеченные смешные моменты.

“Беверли-Хиллз, 90210”

Один из самых любимых подростками сериалов, премьера которого состоялась в октябре 1990 года, по праву может считаться прародителем молодежных многосерийных фильмов. В эфир истории жизни американских «мажоров» выходили на протяжении 10 лет (последний эпизод был показан по ТВ в мае 2000 года). На этом сериале выросло целое поколение, для которого «Беверли-Хиллз» стал по-настоящему новым «веянием» на телевидении. В каждом эпизоде обсуждались темы, с которыми в жизни сталкиваются подростки: секс, предательство, алкоголизм, суицид и многие другие.

Кадр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

Собственно, за десять лет ничего не изменилось. Нынешнюю молодежь интересуют ответы все на те же вопросы. «Беверли-Хиллз, 90210» им в помощь. Да и вам заодно.

“Скорая помощь”

Это сейчас нас не удивить множеством фильмов о трудовых буднях медицинских работников. А в 1994 году «Скорая помощь» стала первым «медицинским сериалом». В центре сюжета — рассказ о работе больницы в Чикаго. Разумеется, одни лишь медицинские истории вряд ли смогли бы надолго удержать зрителей возле экранов, поэтому авторы сериала «разбавили» рабочие будни врачей их жизненными историями. В результате «Скорая помощь» не теряла популярности целых 15 сезонов, став самой длинной медицинской драмой, показанной в прайм-тайм за всю историю американского телевидения.

Кадр из сериала "Скорая помощь"

Пересмотреть сериал интересно и сейчас. Хотя бы для того, чтобы увидеть молодого Джорджа Клуни , для которого «Скорая помощь» стала настоящим билетом в большое кино.

“Параллельные миры” (“Скользящие”)

Этот сериал до сих пор считается одним из лучших сериалов о путешествиях во времени и пространстве. В основе сюжета — создание студентом-физиком гравитационной машины, которая способна переместить человека в параллельные миры. Правда, молодой ученый по имени Куин Мелори не был готов к тому, что образовавшийся «портал» захватит и нескольких других людей и перенесет вместе с ним в другое измерение.

Путешествовать по разным параллельным мирам друзьям предстоит на протяжении пяти сезонов: сбой в работе машины не позволяет им вернуться домой.

Кадр из сериала "Параллельные миры"

В каждом эпизоде сериала его герои оказываются в новой реальности и даже пытаются что-то в ней изменить. Зрителям нравилось следить за приключениями друзей и «примерять» новые оригинальные миры. Сериал выходил на экраны с 1995 по 2000 годы, всего было снято 88 серий. «Параллельные миры» стал первым сериалом на ТВ, который был полностью посвящен альтернативным вариантам настоящего. Таким и останется.

“Твин Пикс”

Этот сериал, премьера которого состоялась на американском ТВ в апреле 1990 года, вошел в число «Лучших ТВ-шоу всех времен» по версии журнала Time . На наш взгляд, вполне заслуженно.

История расследования убийства школьницы в вымышленном городке приковывала внимание зрителей. Конечно, были и те, кто не понимал сериал, ругал, но даже они продолжали украдкой следить за приключениями агента ФБР Дэйла Купера, которому поручают расследовать это таинственное убийство.

Кадр из фильма "Твин Пикс"

За год (с апреля 1990 по июнь 1991) в эфир вышло два сезона сериала, снятого Дэвидом Линчем. А вот продолжения поклонникам пришлось ждать целых 25 лет: 18 серий третьего сезона зрителям показали лишь в мае прошлого года. Но ведь стоило подождать, правда?