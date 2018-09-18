Назван лучший сериал

«Игра престолов» стала лучшим сериалом по версии «Эмми»

Сериал получил "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал". Хит канала HBO уже в третий раз завоевывает эту премию. Соперниками "Игры престолов" в этой категории стали "Американцы", "Корона", "Рассказ служанки", "Очень странные дела", "Мир Дикого Запада" и "Это мы".

Кроме того, Питер Динклейдж стал лучшим актером второго плана в роли Тириона Ланнистера.

Первый сезон "Игры престолов" вышел в 2011 году. Премьера последнего, восьмого, сезона назначена на 2019 год. Сериал получил около 130 премий "Эмми" практически во всех номинациях.