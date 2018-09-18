Как снимался сериал «Большая игра»

Комедия на футбольную тему — весьма редкий жанр на нашем ТВ. Но создатели проекта решили рискнуть и в итоге рассмешили как любителей футбола, так и тех, кто не считает себя фанатом этого вида спорта

По сюжету сериала самый обычный и довольно скромный повар воинской части вдруг берется за серьезное дело: превратить сборную страны в сильную команду. Актерский состав проекта оказался весьма пестрым. В кадре были и профессиональные актеры, и телеведущие, и даже футболисты.

Так, телекомментатор Дмитрий Губерниев с удовольствием принял участие в новом проекте, тем более что у него уже есть опыт съемок и в других фильмах. Не так давно он сыграл в сериале «Воронины». На этот раз на съемочной площадке Дмитрий занимался тем, к чему давно привык: обсуждал команду и нового тренера. «Мне невероятно понравился исполнитель главной роли — он настолько органичен в этой ипостаси, а на крупных планах так отрабатывал, что у меня сердце сжималось», — признался Дмитрий.

Речь идет об известном кавээнщике Дмитрии Колчине , который и стал тем самым тренером-любителем. Кстати, сам он, до того как начать сниматься в сериале, футбольные матчи посещал нечасто. Но после участия в съемках, конечно же, изменил свое отношение к этому виду спорта.

«Есть целый класс диванных критиков-болельщиков. Правда, я играю не совсем такого человека, скорее персонажа, который в шоке от того, что с ним произошло. Ведь большинство людей думают, что если бы попали в такую ситуацию, то уж они бы там развернулись. Но в итоге мой герой попал в мир, где все происходило явно не так, как он ожидал», — рассказал актер.

Петру Романову , сыгравшему полузащитника Шахова, пришлось в свое время завязать с футболом. Он в детстве любил эту игру и, возможно, дошел бы до большого спорта, если бы не получил травму. В результате Роману сделали операцию на мениске, и в итоге футбольная карьера уступила место актерской.

Съемки фильма на футбольную тематику не могли обойтись без консультаций с экспертами в этой области. Поэтому сценаристы встречались с членами российской сборной, а также наблюдали за легендарными иностранными игроками. Так, в основу отношений тренера Димы и врача сборной Наташи легла настоящая история конфликта между известным своим непростым характером тренером лондонского клуба «Челси» Жозе Моуринью и врачом команды Евой Карнейро. Тогда тренер обвинил доктора в том, что она вывела с поля футболиста, хотя он мог бы еще играть. Правда, в сериале у тренера к своему врачу не только претензии, но и пылкие чувства. Роль Наташи исполнила актриса Анна Котова-Дерябина, которая призналась, что ее героиня совсем не знала, как отвечать на ухаживания тренера, и это придавало особую комичность происходящему.

Сцены масштабных матчей снимали на главных стадионах России, а тренировочная база расположилась в Сколкове. Также съемки прошли в воинской части на Новорижском шоссе, поэтому в сериале можно увидеть настоящих солдат.

Для тех актеров, кому достались роли футболистов, подготовка к съемкам была сопряжена с упорными тренировками. На поле они провели не один час в стремлении выглядеть в кадре так, чтобы их никто не отличил от профессионалов. Впрочем, без дублеров в некоторых сценах, например эффектных голевых моментах, все же не обошлось. Тем не менее некоторые актеры были на поле явно в своей стихии. Дмитрий Белоцерковский — уже подготовленный футболист. Участие в матчах сборной звезд эстрады «Старко» позволило Дмитрию без особых усилий сыграть полузащитника Цыпкина.

Образы футболистов как на поле, так и за его пределами весьма кропотливо создавались художниками по костюмам. В футбольных сценах герои играли в настоящей форме сборной страны, а для других эпизодов актерам подобрали модную и престижную одежду, которой часто отдают предпочтение звездные футболисты. Режиссер сериала Байбулат Батуллин хотел видеть в кадре «огламуренных футболистов», этаких российских Криштиану Роналду . В результате образ нападающего Евгения Смолина во многом перекликался с настоящим игроком Федором Смоловым