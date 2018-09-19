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Александрова сообщила о съемках новой «Екатерины»
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Александрова сообщила о съемках новой «Екатерины» 

Eva.ru 8 часов назад
Фото: Eva.ru
Известная российская актриса Марина Александрова поделилась в своем персональном микроблоге радостной новостью — на днях начались съемки третьего сезона популярного исторического телесериала «Екатерина», повествующего о жизни и славе императрицы Екатерины Великой.
О Екатерине Великой было написано немало книг и снято немало фильмов, но такого успеха, какого удалось добиться съемочной группе телеканала «Россия 1», не было еще ни у кого. Яркие и невероятно талантливые артисты, шикарные костюмы и потрясающие декорации были щедро дополнены историческими фактами и вымышленными историями. Но самое главное, конечно, удачный выбор актрисы, исполнившей в картине главную роль. Марина Александрова как нельзя лучше вписалась в образ Великой императрицы и сумела показать весь этап ее взросления и становления как личности. От юной испуганной девочки до сильного правителя, с которым считался весь мир.
После грандиозного успеха первого многосерийного фильма «Екатерина» через несколько лет было решено снять продолжение «Екатерина. Взлет», где создатели показали новый виток в жизни императрицы и даже затронули ее сложные отношения с сыновьями. Посмотрев окончания второго фильма, зрители были уверены — это финал, но в тайне надеялись на продолжение истории. И вот наконец-то дождались. Актриса Марина Александрова сообщила, что начались съемки третьего сезона сериала — «Екатерина. Самозванцы».
«Говорят, что дважды в одну реку не входят… а мы войдем трижды. «Екатерина. Самозванцы», С Богом!»,
— написала в своем микроблоге исполнительница главной роли.
Сюжет картины пока держится в тайне, но нетрудно предположить, что подсказку стоит искать и учебниках по истории и говорящем за себя названии. Дата премьеры новых серий пока тоже не известна.
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