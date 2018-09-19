У Локи и Алой ведьмы появятся свои мини-сериалы

Фото: Ivi.ru

Disney планирует запустить отдельные телесериалы про Локи и Алую ведьму. Причем важной отличительной чертой этих сериалов будет то, что главных героев сыграют те же актеры, что и в киновселенной Marvel. У Тома Хиддлстона Элизабет Олсен будет по 6−8 серий каждому, на которые потратят денег не меньше, чем на большие фильмы, предназначенные для проката. Разработкой проектов занимается Кевин Файги , продюсер всех крупных экранизаций комиксов Marvel. Так утверждает авторитетное голливудское издание Variety, а сами Disney и Marvel пока молчат. Тор: Рагнарёк + дополнительные материалы

Мстители

Тор 2: Царство тьмы

Мстители: Эра Альтрона

Тор: Рагнарёк

Мстители: Война бесконечности Фильмы с Локи Фильмы с Алой ведьмой Мстители: Война бесконечности и дополнительные материалы

Первый мститель: Другая война (сцена после титров)

Мстители: Эра Альтрона

Первый мститель: Противостояние

Мстители: Война бесконечности