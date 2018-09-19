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У Локи и Алой ведьмы появятся свои мини-сериалы
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У Локи и Алой ведьмы появятся свои мини-сериалы 

Ivi.ru 6 часов назад
Фото: Ivi.ru
Disney планирует запустить отдельные телесериалы про Локи и Алую ведьму. Причем важной отличительной чертой этих сериалов будет то, что главных героев сыграют те же актеры, что и в киновселенной Marvel. У Тома Хиддлстона и Элизабет Олсен будет по 6−8 серий каждому, на которые потратят денег не меньше, чем на большие фильмы, предназначенные для проката.
Разработкой проектов занимается Кевин Файги, продюсер всех крупных экранизаций комиксов Marvel.
Так утверждает авторитетное голливудское издание Variety, а сами Disney и Marvel пока молчат.
Фильмы с Локи
  • Тор: Рагнарёк + дополнительные материалы
  • Мстители
  • Тор 2: Царство тьмы
  • Мстители: Эра Альтрона
  • Тор: Рагнарёк
  • Мстители: Война бесконечности

Фильмы с Алой ведьмой

  • Мстители: Война бесконечности и дополнительные материалы
  • Первый мститель: Другая война (сцена после титров)
  • Мстители: Эра Альтрона
  • Первый мститель: Противостояние
  • Мстители: Война бесконечности
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