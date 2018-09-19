Кто заменит красавчиков из сериалов 90-х

Главному красавчику из «Секса в большом городе», Крису Ноту (Chris Noth), в ноябре исполнится 64 года. Пока он разбивал сердце Керри и миллионов женщин по всему миру в девяностых, на свет как раз рождались будущие секс-символы. Годы идут, но Джордж Клуни (George Clooney), звезда сериала «Скорая помощь», все еще любим многими зрительницами и считается одним из самых привлекательных актеров на телевидении. А ему, между прочим, уже сильно за 50!

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Бун из «Остаться в живых» и Деймон из «Дневников вампира» скоро разменяет пятый десяток. Очаровательному голубоглазому актеру Иэну Сомерхолдеру (Ian Somerhalder) 39 лет.

Кому принадлежат сердца зрительниц в 2018 году?

Кит Харингтон (Kit Harington), звезда сериала «Игра престолов», начал играть (Kit Harington), звезда сериала «Игра престолов», начал играть Джона Сноу в возрасте 22 лет. Сейчас актеру 31 год и его карьера находится на пике развития. Этим летом завершились съемки финального, восьмого сезона «Игры престолов». Снимается актер и в кино — например, недавно он сыграл главную роль в фильме Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована».

Кадр из сериала "Игра престолов"

С 2012 по 2017 год на экраны выходил сериал мистический сериал про оборотней «Волчонок». Исполнителю роли лучшего друга главного героя, Стайлза Стилински, на момент начала съемок было 20 лет. Сейчас красавчику Дилану О’Брайену (Dylan O’Brien) 27 лет. Кроме «Волчонка» известность ему принесло участие в серии фильмов «Бегущий в лабиринте».

Кадр из сериала «Волчонок»

Сериал в жанре подростковой драмы «Ривердейл» выходит на экраны с 2016 года и рассказывает о таинственных событиях, происходящих в городе с одноименным названием. Главную роль в сериале исполняет новозеландский актер Кей Джей Апа (KJ Apa), которому этим летом исполнился всего лишь 21 год.