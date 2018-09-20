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Сериал «Клон» может получить продолжение
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Сериал «Клон» может получить продолжение 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Один из самых успешных бразильских сериалов в мире от телекомпании «GLOBO» может получить своё сюжетное продолжение. Об этом намекнул один из продюсеров картины Гильерме Болел в интервью бразильским журналистам. В планах кинобосса снять полнометражный фильм по мотивам «Клона» о жизни главных героев двадцать лет спустя.
Слухи о продолжении любимой мелодрамы ходили давно, но каждый раз их всячески опровергала создатель картины Глория Перес. Тем не менее, сейчас в бразильской киноиндустрии это едва ли не главная новость для пересудов. К тому же исполнители главных ролей Жади и Лео Джованна Антонелли и Мурило Бенисио не раз признавались в интервью, что будут готовы к съёмкам в продолжении сериала в случае хорошего сценария.
«Я давно намереваюсь, снять продолжение, и многие киностудии уже заинтересовались идеей. Я надеюсь, у нас всё получится» — добавил Гильерме в интервью.
По слухам уже даже написан предварительный сценарий, но содержание держится в тайне. Ждём официальных заявлений от первых лиц сериала «Клон».
Напомним, что «Клон» стал одним из самых коммерческим успешных бразильских теленовелл в мире. К 2010 году телесериал экспортирован в 90 стран мира. В России «Клон» всё также остаётся одной из самых обсуждаемых и любимых мелодрам, поэтому очевидно, что поклонники будут рады новой встречи в любимыми героями.
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