Ещё
Новый трейлер 11 сезона сериала «Доктор Кто»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Проклятие монахини
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

Новый трейлер 11 сезона сериала «Доктор Кто» 

Газета.Ru + ещё 4 8 часов назад
BBC порадовал поклонников фантастического сериала «Доктор Кто» официальным трейлером предстоящего одиннадцатого сезона.
В новом сезоне двенадцатый доктор в исполнении Питера Капальди регенерировался в первого в истории доктора-женщину. Эта честь выпала на долю актрисы Джоди Уиттакер. Гендерная трансформация не единственное нововведение шоу, теперь вместо одного верного попутчика, доктора будут сопровождать целых три — Райан (Тосин Коул), Грэм (Брэдли Уолш) и Ясмин (Мэндипп Джилл). И это еще не все — Стивен Моффат, бессменный сценарист и продюсер сериала на протяжении девяти лет, передал бразды правления Крису Чибнеллу («Убийство на пляже»).
Таким образом нас ждет новый сезон во всех отношениях, будет он лучше или хуже предыдущих, узнаем совсем скоро — 7 октября.
Напомним, «Доктор Кто» — самый «долгоиграющий» фантастический британский сериал, первая серия которого вышла в 1963 году. По сюжету инопланетянин в обличие землянина путешествует сквозь время и пространство, каждый раз применяя свои уникальные знания для помощи человечеству.
Газета.Ru: последние новости
"Ходячих мертвецов" продлили на 10 лет Авторы "Южного парка" объявили об отмене мультсериала перед новым сезоном В Британии продали меч Энакина Скайуокера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых загубил алкоголь
Конфузы со звездами на съемках сексуальных сцен5
Режиссеры «Мстителей» заинтриговали загадочным фото
«Не родись красивой»: как сложились судьбы актеров6
Самые соблазнительные актрисы советского кино18
Видео
02:15
В Сети появился первый трейлер «Капитана Марвел»
Фильмы
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
06:40
Фильмы, которые так и не дождались продолжений
Фильмы
03:42
Что на самом деле происходит в телешоу
ТВ
17:13
Актёры, удачно вышедшие из привычного амплуа
Актеры Фильмы
03:00
Как Раневская участвовала в «разъяренных ласках»
Актеры Фильмы
11:16
Худшие фильмы про супергероев
Актеры Фильмы
Секреты киношников, которые вы не знали
Фильмы Актеры
04:15
Персонажи мультиков, которых мы не видели в лицо
Сериалы ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение