Новый трейлер 11 сезона сериала «Доктор Кто» 

BBC порадовал поклонников фантастического сериала «Доктор Кто» официальным трейлером предстоящего одиннадцатого сезона.
В новом сезоне двенадцатый доктор в исполнении Питера Капальди регенерировался в первого в истории доктора-женщину. Эта честь выпала на долю актрисы Джоди Уиттакер. Гендерная трансформация не единственное нововведение шоу, теперь вместо одного верного попутчика, доктора будут сопровождать целых три — Райан (Тосин Коул), Грэм (Брэдли Уолш) и Ясмин (Мэндипп Джилл). И это еще не все — Стивен Моффат, бессменный сценарист и продюсер сериала на протяжении девяти лет, передал бразды правления Крису Чибнеллу («Убийство на пляже»).
Таким образом нас ждет новый сезон во всех отношениях, будет он лучше или хуже предыдущих, узнаем совсем скоро — 7 октября.
Напомним, «Доктор Кто» — самый «долгоиграющий» фантастический британский сериал, первая серия которого вышла в 1963 году. По сюжету инопланетянин в обличие землянина путешествует сквозь время и пространство, каждый раз применяя свои уникальные знания для помощи человечеству.