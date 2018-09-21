Новый трейлер 11 сезона сериала «Доктор Кто»

BBC порадовал поклонников фантастического сериала «Доктор Кто» официальным трейлером предстоящего одиннадцатого сезона.

Таким образом нас ждет новый сезон во всех отношениях, будет он лучше или хуже предыдущих, узнаем совсем скоро — 7 октября.

Напомним, «Доктор Кто» — самый «долгоиграющий» фантастический британский сериал, первая серия которого вышла в 1963 году. По сюжету инопланетянин в обличие землянина путешествует сквозь время и пространство, каждый раз применяя свои уникальные знания для помощи человечеству.