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Названы худшие новые сериалы осени 2018
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Названы худшие новые сериалы осени 2018 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Частный детектив Магнум"
В то время как многочисленные эксперты отмечают начало нового телесезона осень 2018-зима 2019 рейтингами лучших новых сериалов, критики портала E! News решили пойти обратным путем — и назвали список худших новых сериалов осени 2018.

Вот как выглядит этот список:

«Детки в порядке» (The Kids Are Alright) со звездой «Ходячих мертвецов» Майклом Кудлицем в главной роли отца многодетного семейства с восемью сыновьями (премьера 16 октября)
«Рел» (Rel)  — автобиографичный ситком с комиком Лил Реллом Хоуэри в главной роли (премьера 30 сентября)
«Соседство» (The Neighborhood)  — сериал с отличным кастом (Макс Гринфилд и Бет Берс в главных ролях), но абсолютно неудачным, скучным и банальным сюжетом (премьера 1 октября)
«Крутые ребята» (The Cool Kids) — «предсказуемый», по мнению критиков, комедийный сериал об обитателях дома престарелых (премьера 28 сентября)
«ФБР» (FBI)  — еще один ничем не примечательный процедурал (премьера 25 сентября)
«Частный детектив Магнум» (Magnum P. I.) — совершенно не нужный ремейк, не делающий чести оригиналу и зря тратящий таланты звезды «Отряда самоубийц» Джея Эрнандеса, сыгравшего главную роль (премьера 24 сентября)
«Бог меня зафрендил» (God Friended Me) — несмотря на молодой каст, сериал ощущается старым и не актуальным: в 2010 году он был бы более релевантным, сейчас — уже не интересен (премьера 30 сентября)
«Миллион мелочей» (A Million Little Things) — драматический сериал, который понравится разве что любителям драм типа «Это мы»: уже в пилотном эпизоде сценаристы использовали все драматические повороты сюжета, и что они будут делать с повествованием дальше — не совсем понятно (премьера 26 сентября)
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