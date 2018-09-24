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Богомолов дебютирует на ТВ с эротическим триллером
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Богомолов дебютирует на ТВ с эротическим триллером 

Рамблер 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Знаменитый театральный режиссер выпускает сериал «Содержаники».
Работа над проектом стартовала 16 сентября этого года в Москве, но первую серию уже представили на первом фестивале сериалов «Пилот». Посмотревшие пилотный эпизод телефильма в один голос утверждают, что проект обещает быть весьма и весьма интересным.
В центре событий — история молодой художницы, которая приезжает из провинции покорять Москву. Сюжет о желании девушки попасть в светское общество, в мир богатства и роскоши «приправлен» загадочными событиями, превращающими драматическую историю в настоящий детектив.
Известный своими широкими взглядами Богомолов не стесняется абсолютно ничего. В сериале будет много откровенных сцен, снятых по обещанию режиссера, весьма натурально”. Это и превращает обычный детектив в настоящий эротический триллер.
В работе над проектом приняли участие блистательные актеры: Дарья Мороз, Софья Эрнст, Александр Кузнецов, Ирина Старшенбаум, Сергей Бурунов и другие.
На экраны сериал планируют выпустить весной 2019 года.
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