Богомолов дебютирует на ТВ с эротическим триллером

Знаменитый театральный режиссер выпускает сериал «Содержаники».

Работа над проектом стартовала 16 сентября этого года в Москве, но первую серию уже представили на первом фестивале сериалов «Пилот». Посмотревшие пилотный эпизод телефильма в один голос утверждают, что проект обещает быть весьма и весьма интересным.

В центре событий — история молодой художницы, которая приезжает из провинции покорять Москву. Сюжет о желании девушки попасть в светское общество, в мир богатства и роскоши «приправлен» загадочными событиями, превращающими драматическую историю в настоящий детектив.

Известный своими широкими взглядами Богомолов не стесняется абсолютно ничего. В сериале будет много откровенных сцен, снятых по обещанию режиссера, весьма натурально”. Это и превращает обычный детектив в настоящий эротический триллер.

На экраны сериал планируют выпустить весной 2019 года.