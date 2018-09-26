Прилучный и Муцениеце вновь снимутся вместе

«Киностудия КИТ» совместно с продюсерским центром «TeamFilm» и телеканалом НТВ запускают новый остросюжетный проект.

По сюжету, в Калининград одновременно возвращаются отец и сын Евдокимовы: Сергей, по прозвищу Волчок (Павел Прилучный) вышел после 7 лет тюрьмы по 228 статье; его отец, Алексей Евдокимов (Владимир Епифанцев), сбежал в родной город от проблем в Москве.

Бывший чемпион по боям без правил Алексей (по прозвищу Док) в столице работает фитнес-тренером. Но однажды, ввиду несдержанности характера, он наносит тяжкие телесные повреждения одному из своих учеников — сыну депутата и теперь скрывается в Калининграде. Любовница Алексея, Вера, едет с ним — ей Док соврал, что хочет повидать сыновей. Резкий, местами намеренно грубый, не склонный к компромиссам, он — человек, который ради семьи и любимых людей готов даже на смерть. Сергей, вернувшись домой, не понимает, как жить дальше — он обнаруживает что мать окончательно спилась, а бывшая любовь Ольга (Агата Муцениеце) его уже и не ждала. Кажется, только младший брат Женя счастлив видеть Волчка. А еще Дилер — бывший одноклассник, который за те несколько лет, что Сергей провел в колонии, поднялся от простого барыги до мафиози средней руки. С встречи отца и сына начнется история о преодолении семейных травм, боли и зависимости. Им предстоит выбирать между долгом и любовью, между жизнью и смертью.

— Сергей — это закрытый в себе человек, пытающийся найти справедливость в этом мире. Он боец смешанных единоборств, и к будущим сценам боев я готовлюсь каждый день, — рассказывает Павел Прилучный. — Если руками работать у меня получается, так как есть в этом большой опыт, то в остальном — все как будто бы заново и это не просто.

Агата Муцениеце сыграет бывшую возлюбленную героя Павла Прилучного — Ольгу. У девушки растет сын Тимофей — это сын Сергея, но она не спешит раскрывать этот секрет. Внутренне Оля готова начать все с начала с Сергеем — но за годы одиночества, когда ей приходилось поднимать сына одной, работать, пытаться уживаться с пьющими родителями, Ольга привыкла никому не доверять, надеясь только на себя.

— Моя героиня похожа на меня только тем, что ее сына тоже зовут Тимофей — более ничем. Есть еще небольшое пересечение, но оно не сказывается на моём характере и не сказывается на Ольге — у меня отец был алкоголик, но я была очень маленькой и те времена не очень помню, — говорит Агата Муцениеце. — А Ольга живет в этих обстоятельствах с пьющим отцом уже во взрослой жизни. Мне нравится, что она боец. И несмотря на те условия, в которые она втиснута, Оля борется, верит в лучшее и ждёт перемен. Я сама всегда пребываю в таком состоянии — всегда хочу куда-то двигаться.

*Съемки сериала «В клетке» пройдут в Москве и в Калининграде.