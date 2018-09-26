«Хороший доктор» впервые покажут на российском ТВ

1 октября впервые на российском телевидении канал ТВ-3 покажет известный американский сериал «Хороший доктор» (англ. The Good Doctor) от создателя «Доктора Хауса» Дэвида Шора и студии Sony Pictures Television.

Доктор Шон Мерфи — молодой хирург с аутизмом и синдромом саванта. Он вынужден оставить мирную жизнь за городом и переехать в большой город, чтобы начать карьеру в престижном педиатрическом отделении больницы Сан-Бонавентура. Его уровень развития личности соответствует уровню 10-летнего ребенка. Но то, что окружающие считают его недостатками, на самом деле является даром Шона. Благодаря невероятной памяти и фантастической чувствительности к проблемам в организме, Шон будет спасать маленьких пациентов — несмотря на сложности в коммуникации и скептицизм коллег.

Главную роль в «Хорошем докторе» исполняет британский актер, кумир подростков Фредди Хаймор . Он прославился еще в детстве главными ролями в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» и франшизе Люка Бессона про Артура и минипутов. Повзрослев, Хаймор обзавелся новой армией поклонников благодаря громким сериалам, и в первую очередь — «Хорошему доктору». Роль доктора Мерфи также принесла ему первую в его карьере номинацию на «Золотой глобус».

«Хороший доктор» уже успел стать мировым бестселлером, прогремев с телеэкранов США, где его еженедельная аудитория достигала почти 20 млн зрителей, Канады, Великобритании, Ирландии, Голландии, Австралии, Японии и Италии, где «Хороший доктор» стал одним из самых рейтинговых сериалов в истории.