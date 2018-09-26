«Хороший доктор» впервые покажут на российском ТВ 

1 октября впервые на российском телевидении канал ТВ-3 покажет известный американский сериал «Хороший доктор» (англ. The Good Doctor) от создателя «Доктора Хауса» Дэвида Шора и студии Sony Pictures Television.
Доктор Шон Мерфи — молодой хирург с аутизмом и синдромом саванта. Он вынужден оставить мирную жизнь за городом и переехать в большой город, чтобы начать карьеру в престижном педиатрическом отделении больницы Сан-Бонавентура. Его уровень развития личности соответствует уровню 10-летнего ребенка. Но то, что окружающие считают его недостатками, на самом деле является даром Шона. Благодаря невероятной памяти и фантастической чувствительности к проблемам в организме, Шон будет спасать маленьких пациентов — несмотря на сложности в коммуникации и скептицизм коллег.
Главную роль в «Хорошем докторе» исполняет британский актер, кумир подростков Фредди Хаймор. Он прославился еще в детстве главными ролями в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» и франшизе Люка Бессона про Артура и минипутов. Повзрослев, Хаймор обзавелся новой армией поклонников благодаря громким сериалам, и в первую очередь — «Хорошему доктору». Роль доктора Мерфи также принесла ему первую в его карьере номинацию на «Золотой глобус».
«Хороший доктор» уже успел стать мировым бестселлером, прогремев с телеэкранов США, где его еженедельная аудитория достигала почти 20 млн зрителей, Канады, Великобритании, Ирландии, Голландии, Австралии, Японии и Италии, где «Хороший доктор» стал одним из самых рейтинговых сериалов в истории.
В США критики окрестили сериал «Хороший доктор» смесью «Доктора Хауса» и «Человека дождя» — прототипом героя Дастина Хоффмана, как известно, служил американец с феноменальной памятью Ким Пик, один из самых известных людей с синдромом саванта. Еще один известный киноперсонаж, подверженный синдрому саванта — Форрест Гамп. Подверженный этому редкому состоянию человек способен повторить несколько страниц текста, услышанного им всего один раз, или безошибочно назвать результат умножения многозначных чисел. Встречаются саванты, которые на выходе из оперы способны пропеть все услышанные арии, или после полета над районом города начертить его карту. Среди других проявлений синдрома саванта — способности к изучению иностранных языков, обострённое чувство времени и тонкое различение запахов.