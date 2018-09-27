Ремейки сериалов, которым удалось затмить оригиналы

1 октября состоится российская премьера известного американского сериала «Хороший доктор», успешной адаптации корейского многосерийного фильма. Зачастую ремейки мы считаем фильмами второго сорта, но некоторым из них удалось даже перещеголять оригиналы.

“Хороший доктор”

Одноименный корейский сериал адаптировал для американского телевидения создатель «Доктора Хауса» Дэвид Шор . Сделал это, надо сказать весьма успешно. История страдающего аутизмом талантливого хирурга Шона Мерфи мгновенно захватила зрителей.

Кадр из сериала "Хороший доктор"

Зрители увидели два сезона, повествующих о жизни главного героя, развитие которого соответствует уровню десятилетнего ребенка. Возможно, последует и продолжение.

“Карточный домик”

Этот знаменитый сериал — адаптация британского мини-сериала начала 90-х годов. Правда, от оригинала режиссер нового «Карточного домика» Дэвид Финчер оставил лишь завязку и прием прямого обращения главного героя к зрителю. Адаптация вышла отличной, чего, собственно, и стоило ожидать от титулованного постановщика. 5 сезонов имели оглушительный успех у зрителей. В начале ноября должны выйти эпизоды шестого сезона, который, говорят, станет для сериала заключительным.

Кадр из сериала "Карточный домик"

Отметим, что обновленный «Карточный домик» стал первым веб-сериалом в истории, который был удостоен высших наград премии «Эмми».

“Офис”

У этого сериала тоже британский «предок». Оригинальную версию жизни в офисном пространстве снял режиссер Рики Джервэйс . Но американцам во главе со Стивом Кареллом удалось добиться со своим ремейком большей популярности.

Сериал "Офис"

Известности новый «Офис» получил больше, да и по количеству сезонов обошел своего «прародителя»: американцы показали зрителям целых девять сезонов, тогда как британцы обошлись всего тремя.

“Уилфред”

Ремейк совершенно безумного австралийского сериала о парне в костюме собаки получил широкую известность в США. Именно история, рассказанная американцами, стала популярной, в отличие от прошедшего достаточно незаметно оригинала.

Кадр из сериала "Уилфред"

В новой версии одну из главных ролей сыграл Элайджа Вуд . Первый эпизод адаптированного сериала, снятого в жанре черной комедии, вышел на экраны в июне 2011 года и с успехом продержался «на плаву» целых четыре сезона.

“Терапия”

Успешный сериал, отмеченный премиями «Эмми» и «Золотой глобус», был позаимствован американцами у израильтян. Руководство канала HBO не прогадало, выкупив права на ремейк израильского телефильма «В лечении».

Кадр из сериала "Терапия"

Зрителям понравился необычный формат: в каждом эпизоде почти всегда действуют только два персонажа: психотерапевт (у которого, надо отметить, полно своих тараканов в голове) и его пациент. Хронометраж каждой серии 25 минут, поэтому нет затянутости и заскучать не получится.