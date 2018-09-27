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Спейси оплакивают в новом сезоне «Карточного домика»
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Спейси оплакивают в новом сезоне «Карточного домика» 

Рамблер 10 часов назад
Скандалы, связанные с сексуальными домогательствами не так давно прошли целой волной по всему шоу-бизнесу. Одной из ярких фигур одного из таких конфликтов стал актер Кевин Спейси, сыгравший главную роль в известном политическом сериале "Карточный домик", транслируемым потоковым сервисом Netflix.
Сериал, как и Спейси быстро полюбились зрителю во всем мире, однако из-за скандалов руководство проекта приняло решение больше не сотрудничать с актером. Зритель гадал, как же героя Спейси — президента Андервуда — выведут из сценария. С выходом нового тизера последнего сезона это перестало быть загадкой — его жена Клэр Андервуд прекрасно заменит на посту президента, не забыв оплакать смерть мужа.
Увидеть, как развивается сюжет, поклонники сериала смогут уже 2 ноября — такова дата запуска нового и последнего сезона культового политического сериала.
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