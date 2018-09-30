Скоро выйдет новый «Пес»

История о внештатном оперативнике Максе и его верном четырехлапом друге по кличке Пес полюбилась зрителям: сериал заслужил рейтинг 8,8 на платформе крупнейшей в мире базы данных IMDb и рейтинг 7,1 по мнению пользователей интернет-портала «Кинопоиск».

В новом сезоне Макс (Никита Панфилов) снова окажется в центре преступных перипетий. Ему в очередной раз придется показать, на что он способен. Пес по-прежнему его самый верный друг и соратник. Максим продолжает работать вместе с бывшей женой Леной ( Ольга Олексий ) и бывшим лучшим другом Алексеем ( Андрей Саминин ).

Отношения Макса и Лены неопределенные: это постоянно провоцирует Леонидова на ревность. Гнездилов ( Михаил Жонин ) продолжает доказывать, что он самый лучший сыщик и знает все лучше остальных: выдвигая свои теории по каждому делу и следуя своему маршруту расследований, он по-прежнему попадает в нелепые и смешные ситуации.

В новых сериях Максу предстоит расследовать загадочные убийства и ограбления, найти опасных преступников, а также появится возможность понаблюдать за дружескими и рабочими отношениями нетипичных напарников следственного отдела.

— Новый сезон «Пса» должен стать одним из самых лучших: во-первых, он будет смешнее всех предыдущих сезонов, а во-вторых, будет больше экшена. У нас появилась вторая «сиротка» — это машина, на которой ездит Макс: она новенькая, на «автомате», порезвее ездит. Ну и, конечно, сценарий стал интереснее: мы что-то добавляем от себя — Миша, Андрей, я и Оля. Этот сезон будет очень крутым,

— рассказал Никита Панфилов.

Напомним, что в предыдущих двух сезонах роль верного друга и напарника играла немецкая овчарка по кличке Граф. В новых сериях полюбившегося сериала помогать герою Никиты Панфилова бороться с преступностью будет пес по кличке Мухтар, сын легендарного Графа.

— Несмотря на то что у нас произошло очень печальное событие — умер Граф, который играл Пса, наша команда пополнилась: появился его сын Мухтар. Он — большой молодец,

— рассказывает Никита Панфилов.