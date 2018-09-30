Скоро выйдет новый «Пес» 

Телеканал НТВ завершил съемки третьего сезона остросюжетного детектива «Пес», главную роль в котором исполнил популярный актер Никита Панфилов.
История о внештатном оперативнике Максе и его верном четырехлапом друге по кличке Пес полюбилась зрителям: сериал заслужил рейтинг 8,8 на платформе крупнейшей в мире базы данных IMDb и рейтинг 7,1 по мнению пользователей интернет-портала «Кинопоиск».
В новом сезоне Макс (Никита Панфилов) снова окажется в центре преступных перипетий. Ему в очередной раз придется показать, на что он способен. Пес по-прежнему его самый верный друг и соратник. Максим продолжает работать вместе с бывшей женой Леной (Ольга Олексий) и бывшим лучшим другом Алексеем (Андрей Саминин).
Отношения Макса и Лены неопределенные: это постоянно провоцирует Леонидова на ревность. Гнездилов (Михаил Жонин) продолжает доказывать, что он самый лучший сыщик и знает все лучше остальных: выдвигая свои теории по каждому делу и следуя своему маршруту расследований, он по-прежнему попадает в нелепые и смешные ситуации.
В новых сериях Максу предстоит расследовать загадочные убийства и ограбления, найти опасных преступников, а также появится возможность понаблюдать за дружескими и рабочими отношениями нетипичных напарников следственного отдела.
— Новый сезон «Пса» должен стать одним из самых лучших: во-первых, он будет смешнее всех предыдущих сезонов, а во-вторых, будет больше экшена. У нас появилась вторая «сиротка» — это машина, на которой ездит Макс: она новенькая, на «автомате», порезвее ездит. Ну и, конечно, сценарий стал интереснее: мы что-то добавляем от себя — Миша, Андрей, я и Оля. Этот сезон будет очень крутым,
— рассказал Никита Панфилов.
Напомним, что в предыдущих двух сезонах роль верного друга и напарника играла немецкая овчарка по кличке Граф. В новых сериях полюбившегося сериала помогать герою Никиты Панфилова бороться с преступностью будет пес по кличке Мухтар, сын легендарного Графа.
— Несмотря на то что у нас произошло очень печальное событие — умер Граф, который играл Пса, наша команда пополнилась: появился его сын Мухтар. Он — большой молодец,
— рассказывает Никита Панфилов.