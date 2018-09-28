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Мистический рок, преследовавший «Мастера и Маргариту»
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Мистический рок, преследовавший фильм «Мастер и Маргарита» 

Рамблер 7 часов назад
Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" овеян ореолом мистики. Ходили даже слухи, что произведение ему помогал писать сам дьявол. В проклятье романа верят многие режиссеры и актеры. Да и как не поверить, если при постановке спектаклей и фильмов по роману на сцене и на съемочных площадках творятся вещи, никак не поддающиеся логике.
Экранизировать фильм удалось лишь двум режиссерам: Юрию Каре и Владимиру Бортко. Фильм первого пролежал на полке долгие 11 лет, второму повезло больше, но и его выход на экраны не обошелся без фатальных случаев и последствий. О них — фотогалерея.
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