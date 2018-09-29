Тест: в каком сериале вы бы могли прижиться

Зачастую мы узнаем себя в героях тех или иных ситкомов. А иногда всю жизнь можно описать, сравнив с определенным шоу. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, каким сериалом можно описать вашу жизнь?