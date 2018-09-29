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Тест: в каком сериале вы бы могли прижиться
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Тест: в каком сериале вы бы могли прижиться
Рамблер
10 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Наша Russia"
Комментарии
Зачастую мы узнаем себя в героях тех или иных ситкомов. А иногда всю жизнь можно описать, сравнив с определенным шоу. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, каким сериалом можно описать вашу жизнь?
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