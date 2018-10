Премьеры: 6 новых сериалов этой недели

Сегодня мы сразу перейдем к премьерам недели, а список продолжений ждет вас внизу статьи.

Мы будем завтра / We Were Tomorrow

Syfy, Австралия

Дата премьеры: 1 октября

В ролях: Мадлен Кеннеди, Чай Ромруен, Бо Брэйди, Алисия Бэнит, Гайтон Грантли , Джейсон Уайлдер

Эвелин и Ной отправляются в долгое путешествие сквозь время, чтобы узнать тайну их происхождения. Бессмертный Каин не доволен таким раскладом, и готов на всё, чтобы остановить парочку.

Ignite Pictures

Соседство / The Neighborhood

CBS , США Дата премьеры: 1 октября

Дэйв — специалист по решению конфликтов, только что переехавший с семьей в Лос-Анджелес. Герой всегда улыбчив, приветлив, готов к новым знакомствам. Жаль, что его новые соседи, которых не прошибешь ни одной психологической практикой, не рады «белому» новичку.

Счастливы вместе / Happy Together

CBS, США Дата премьеры: 1 октября

В ролях: Дэймон Уайанс мл., Рич Морроу, Эмбер Стивенс, Тим Медоуз, Стефни Уир, Крис Парнелл

Клэр и Питер — семейная пара, погрязшая в рутине и бытовухе. Им тяжело выбраться куда-то в выходные вечером, особенно, когда дома — уютный диван, горы попкорна и кабельное. Внезапно в их жизнь врывается клиент Питера — молодая поп-звезда, умоляющая дать ему кров, пока не уляжется очередной скандал.

В темноте / Into the Dark

Hulu, США Дата премьеры: 5 октября

Антология ужасов, каждый эпизод которой связан с известным праздником.

Элита / Élite

Дата премьеры: 5 октября

В ролях: Данна Паола , Мигель Эрран, Мария Педраса, Омар Аюсо, Мигель Бернардо, Мина Эль Хаммани

Трое подростков из бедных семей попадают в «Лас Энчинас» — самую престижную школу в стране. Разумеется, обеспеченным деткам не нравятся новички, и начинается безжалостная битва за власть. В ход идут любые средства и методы, даже убийство.

Звёздные войны: Сопротивление / Star Wars Resistance

Дата премьеры: 7 октября

Сюжет сконцентрирован на Казудо Зионо — молодом пилоте, вступившего в ряды Сопротивления под командование генерала Леи.

А теперь о продолжениях:

2 октября стартует 14-й сезон сериала «Мыслить как преступник» (Criminal Minds),

2 октября стартует 2-й сезон сериала «Спецназ» (SEAL Team),

4 октября стартует 2-й сезон сериала «Пожарная часть 19» (Station 19),

4 октября стартует 4-й сезон сериала «Супермаркет» (Superstore),

4 октября стартует 10-й сезон «Уилл и Грейс» (Will & Grace),

5 октября стартует 2-й сезон сериала «Большой рот» (Big Mouth),

5 октября стартует 3-й сезон сериала «Ван Хельсинг» (Van Helsing),

5 октября стартует 5-й сезон сериала «Нация Z» (Z Nation),

5 октября стартует 3-й сезон сериала «Просто нет слов» (Speechless),

5 октября стартует 5-й сезон сериала «Трудности ассимиляции» (Fresh Off the Boat),

5 октября стартует 3-й сезон сериала «Человек в высоком замке» (The Man in the High Castle),

7 октября стартует 5-й сезон сериала «Государственный секретарь» (Madam Secretary),

7 октября стартует 11-й сезон сериала «Доктор Кто» (Doctor Who),

7 октября стартует 9-й сезон «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead).