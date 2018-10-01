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Концовку «Черного зеркала» выберут зрители
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Концовку «Черного зеркала» выберут зрители 

Lenta.ru + ещё 15 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Netflix позволит зрителям управлять сюжетом сериалов. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Первые интерактивные проекты выйдут на экране уже до конца этого года. Среди них — один из эпизодов сериала «Черное зеркало», концовку которого предоставят определить поклонникам. Пятый сезон телешоу выйдет в декабре, точная дата еще не известна.
Два других проекта — адаптации видеоигр. Отмечается, что сами игры Netflix выпускать не планирует.
«Черное зеркало» рассказывает о влиянии технологий на людей. В каждой серии фигурируют разные персонажи, а сюжеты не связаны между собой. Их объединяют черный юмор, сатирический тон и тема — недостатки современного общества, не учитывающего возможных последствий использования технологий.
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