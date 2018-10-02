Пять сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью

Осень — лучшее время для сериалов! Единственное желание в это время года — забраться под теплый плед, запастись чем-нибудь вкусным и отвлечься от непогоды. Как раз в этом нам помогут лучшие сериалы, способные не только увлечь сюжетом, но и порадовать качеством.

Обладатель Эмми и Золотого глобуса «Рассказ служанки»

18 сентября подвели итоги престижной американской премии Эмми, в которой сериал «Рассказ служанки» уже второй год получает заслуженные награды.

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В 2017 году он получил звание лучшего драматического сериала и в 2018г. претендовал на статуэтки сразу в восьми номинациях. Отметили работу и академики «Золотого глобуса». Проекту достались и титул лучшего сериала, и награда за лучшую женскую роль Элизабет Мосс . История одноименного романа англоязычной писательницы Маргарет Этвуд действительно покорила зрителей. По сюжету антиутопии США превращается в тоталитарное религиозное государство, в котором люди не свободно выбирают партнеров, профессию и образ жизни, а выполняют четко заданные роли. Так, главная героиня вместе с другими женщинами становится «служанкой», единственная цель которой — выносить и родить ребенка для своих хозяев. Сериал — история отчаянного сопротивления героини, которая когда-то была свободной и счастливой, имела семью и детей. Эта история не отпускает уже два сезона подряд.

Авторский сериал Тома Харди «Табу»

Том Харди, который совсем недавно посетил Россию в преддверии выхода супергеройского боевика «Веном», готовит к выходу второй сезон своего сериала.

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Историю «Табу» он придумал вместе с отцом, а затем стал одним из продюсеров проекта и даже сам снялся в главной роли. Его герой Джеймс Дилейни — личность неоднозначная, но сильная. Он прибывает в Лондон на похороны скоропостижно скончавшегося отца и понимает, что собравшиеся не рады его возвращению. Сводная сестра что-то скрывает, а дельцы из Ост-Индской компании в отсутствии наследников уже готовятся заполучить принадлежавшую отцу землю острова Нутка. Дальнейшая история, не лишенная мистики и жестокости, придется по вкусу и любителям исторической драмы, и всем, кому интересна судьба сильного героя-одиночки.

«Двойник» и параллельные вселенные

Уже совсем скоро, этой зимой, выходит продолжение нашумевшего сериала с обладателем «Оскара» Дж. К. Симмонсом. И осень — лучшее время, чтобы наверстать упущенное –посмотреть первый сезон. Над его созданием трудились продюсер последней экранизации «Книги джунглей» Джастин Маркс, создатели «Ла-Ла-Ленда» Гари Гилберт и Джордан Хорови, а также Кит Рэдмон, участвовавший в съемках красивой драмы «Выживший». Сериал у этой команды получился невероятно качественным.

На этот раз Джонатан Кимбл Симмонс (тиран-дирижер из фильма «Одержимость») играет сразу двух персонажей. По сюжету Говард Силк — среднестатистический офисный сотрудник, проработавший на одной должности много лет. Однажды, придя на работу, он встречает самого себя! Оказывается, что в одной вселенной Говард — скучный бюрократ, а в другой — секретный агент. Это только завязка сериала, за которым можно провести не один приятный вечер, пока не появится мысль: а вдруг где-то есть параллельная вселенная, в которой сейчас не осень, а лето?

«Вавилон-Берлин» в стиле ретро

Детективный сериал «Вавилон-Берлин», повествующий о Германии 20 — 30-х годов, оценили не только критики, но и зрители по всему миру. Сериал оказался самым дорогим в Европе и уже насчитывает более 40 миллионов евро производственных затрат.

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По сюжету полицейский Гереон Рат ( Фолькер Брух ) прибывает из Кельна в столицу Веймарской республики, чтобы расследовать информацию, компрометирующую важную персону. Вместе с детективом нас ждет много расследований — от убийств до торговли наркотиками. Но все они разворачиваются на фоне нищеты и роскоши, эмансипации и экстремизма, политического кризиса и русского следа. Сериал действительно интересно смотреть. И промозглая погода за окном только усилит эффект присутствия на темных улицах «Вавилона-Берлина».

История и вымысел в сериале «Британия»

Любителям красивых исторических постановок сериал точно придется по вкусу. Продюсеры явно вдохновлялись легендарными теперь «Играми престолов» и создали наполовину исторический, наполовину вымышленный мир.

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Сюжет разворачивается в 43 году нашей эры. Четыре римских легиона высадились в Британии и в течение короткого времени захватили юго-восток острова Кент. Местные двенадцать правителей уже готовы поклониться императору Клавдию, однако враждующие обычно кельтские племена объединяются, чтобы дать противнику решительный отпор. Интересно, что зрителей ждут не только кровавые бои, интриги и любовные истории, но и магия. Оказывается, причина того, что завоевание Британии затянулось на многие десятилетия, не только в бесстрашии ожесточенных воинов, но и в древней магии подземного мира. А немного магии — это как раз то, что нужно в период осенней хандры!