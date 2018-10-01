Ещё
Зрители Netflix смогут изменять сюжет сериалов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Тайна дома с часами
Фэнтези, Комедия, Семейный
Купить билет
Непрощенный
Драма
Купить билет
Проклятие монахини
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет

Зрители Netflix смогут изменять сюжет сериалов 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Компания Netflix объявила о своих планах.
В ближайшем будущем у зрителей Netflix появится возможность влиять на сюжетные ходы в фильмах и сериалах. Об этом сообщает Bloomberg.
В настоящее время стриминговый сервис просчитывает различные варианты, как именно зрители будут выбирать тот или иной поворот сюжета. Вероятно, позже в компании обсудят все эти варианты и остановятся на оптимальном, который одинаково устроит и саму компанию, и зрителей.
Информационное агентство также уточнило, что первым сериалом, на финал которого повлияют зрители станет "Черное зеркало". Это произойдет уже в декабре этого года. По другим проектам пока ведутся переговоры, но по каким именно, пока не сообщается.
Отдельно отмечается, что при этом сценарии станут более объемными, также понадобится больше времени на сам съемочный процесс.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас живет бритая Мэрилин из «Брата-2»28
От бездарной балерины до секс-символа4
«Спортлото-82»: вспомните ли вы цитаты из фильма3
Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино?
Экранизации, которые оказались лучше книг3
Видео
00:23
Потенциальный жених Бузовой предпочел деньги
ТВ
01:20
Джим Керри впервые снялся в эротической сцене
Сериалы
00:29
«Цвет заражения синий»: Киркоров теперь в рекламе
ТВ
01:17
Спейси оплакивают в новом сезоне «Карточного домика»
Сериалы
03:02
Киноактеры, которых поглотило безумие
Актеры
03:53
Ефремов и Серебряков снялись в новом клипе Дельфина
Актеры
Вышел финальный трейлер «Фантастических тварей»
Фильмы
02:59
Молодая актриса дважды отказала Марку Захарову
Актеры Фильмы
06:12
Ошибки в мультиках, которые сложно увидеть
Фильмы
02:34
Как Елена Проклова крутила романы на съемках
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение