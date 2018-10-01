Зрители Netflix смогут изменять сюжет сериалов

В ближайшем будущем у зрителей Netflix появится возможность влиять на сюжетные ходы в фильмах и сериалах. Об этом сообщает Bloomberg.

В настоящее время стриминговый сервис просчитывает различные варианты, как именно зрители будут выбирать тот или иной поворот сюжета. Вероятно, позже в компании обсудят все эти варианты и остановятся на оптимальном, который одинаково устроит и саму компанию, и зрителей.

Информационное агентство также уточнило, что первым сериалом, на финал которого повлияют зрители станет "Черное зеркало". Это произойдет уже в декабре этого года. По другим проектам пока ведутся переговоры, но по каким именно, пока не сообщается.

Отдельно отмечается, что при этом сценарии станут более объемными, также понадобится больше времени на сам съемочный процесс.