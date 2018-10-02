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8 очень длинных сериалов
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8 очень длинных сериалов 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
Когда хочется отрешиться от дождливой реальности и погрязнуть в чужой реальности на месяц-другой.
Мы собрали несколько сериалов, состоящих из десяти и более сезонов, которые позволят осуществить этот смелый план.

Анатомия страсти

Grey’s Anatomy, 2005-…
Пошел уже пятнадцатый сезон сериала «Анатомия страсти» о трудовых буднях и личной жизни врачей, интернов и прочего медперсонала клиники «Сиэтл Грейс».
Кадр из сериала
Основная сюжетная линия строится вокруг истории доктора Мередит Грей, с прихода которой в клинику в качестве интерна и начинается действие сериала.

Скорая помощь

Emergency Room, 1994−2009
Но, чтобы стать самой длинной медицинской драмой, «Анатомии страсти» надо пережить еще один сезон, потому что на данный момент это звание принадлежит «Скорой помощи», рассказывающей о работе приёмного отделения окружной больницы города Чикаго.
Кадр из сериала
Именно в этом сериале началась успешная актерская карьера Джорджа Клуни.

Друзья

Friends, 1994−2004
Веселые сюжеты о шести друзьях, живущих в Нью-Йорке 90-х. Они еще не обременены семьями, занимаются своими карьерами в силу способностей и ищут свое место в этом мире.
Кадр из сериала
Тот редкий случай, когда сериал можно пересматривать бесконечно, и каждый раз будет смешно. Ситком, который до сих пор считается лучшим в своем жанре, хотя с момента его окончания прошло уже 14 лет.

Теория большого взрыва

The Big Bang Theory, 2007-…
Начинается все с того, что двое физиков, испытывающих довольно большие сложности с социализацией, знакомятся с симпатичной блондинкой из квартиры напротив.
Кадр из сериала
За прошедшие с тех пор 12 лет основной состав разросся, почти все обзавелись семьями, и сезон 2018 года будет последним для шоу.

Мыслить как преступник

Criminal Minds, 2005 — …
Четырнадцатый сезон предстоит другому долгожителю — сериалу об особой группе следователей ФБР. Они занимаются сложнейшими делами, анализируя психологический портрет преступника и по мельчайшим деталям вычисляя злоумышленников.
Кадр из сериала
И это не самое благодарное занятие, ведь им приходится погружаться в глубины сознания маньяков, убийц и психопатов.

Сверхъестественное

Supernatural, 2005-…
Кадр из сериала
В четырнадцатый сезон вступает и фэнтези-триллер «Сверхъестественное» — о том, как два брата Сэм и Дин катаются по всей Америке на старенькой Импале и уничтожают демонов разной степени сложности.

Два с половиной человека

Two and a Half Men, 2003−2015
Везунчик по жизни Чарли Харпер соглашается приютить в своем роскошном особняке в Малибу брата Алана, переживающего развод и гонения жены-стервы.
Кадр из сериала
На выходные к нему в гости приезжает маленький сынишка. На протяжении двенадцати сезонов Алан все собирается «встать на ноги», но с его характером это довольно сложно.

Тайны Смолвиля

Smallville, 2001−2009
Кадр из сериала
Десятисезонный проект о том, в каких условиях формировалась личность будущего Супермена, а пока просто необычного подростка Кларка Кента, который живет в провинциальном городке Смолвиль.
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