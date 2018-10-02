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Сериал «Остаться в живых» получит новую версию
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Сериал «Остаться в живых» получит новую версию 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Остаться в живых"
Стриминговый сервис Netflix запустил в работу новый проект: научно-фантастическую драму под названием «The I-Land» о приключениях группы людей на таинственном острове.
Десяти людям, которые странным образом оказались на одном острове, предстоит столкнуться со множеством сложностей, которые их там ожидают. Интересный момент: ни один из «островитян» не помнит, как именно попал на этот таинственный кусочек земли в океане.
Это пока все, что известно о сюжете. Главные роли в новом сериале исполнят Кейт Босворт, Алекс Петтифер, Натали Мартинес и другие.
Шоураннером проекта станет Нил Лабут, режиссером назначили Джонатана Скарфа, а сценарий предстоит написать Люси Тейтлер.
Дата выхода сериала и другие подробности пока не разглашаются.
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