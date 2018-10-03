Гогунский снимает сериал о Кузе из «Универа»

Актер Виталий Гогунский стал знаменитым после съемок в сериале «Универ», где сыграл доброго, но не слишком умного спортсмена Кузю.

Но через два года Гогунский покинул успешный проект, заявив, что ему надоел образ глупого качка, который мешает ему строить карьеру.

Тем не менее, зрители полюбили актера именно за эту роль. После довольно долгой «разлуки» с амплуа спортсмена-филолога Виталий все же решил вернуться к полюбившемуся всем образу.

Нет, Гогунский не вернулся в «Универ», он решил пойти по другому пути: начал снимать свой собственный сериал о жизни Кузи в деревне. Свой «мини-сериал» Виталий выкладывает на странице в Instagram в «усеченном» варианте, а уже потом на Youtube-канале актера выходит полная версия нового эпизода.

Поклонникам задумка Гогунского очень понравилась. Они отметили оригинальность нового формата и с удовольствием следят за новыми, ”деревенскими” приключениями Кузи.