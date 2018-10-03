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Сериалы октября, которые стоит посмотреть 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Доктор Кто"
Осень всегда дарит любителям надолго засесть перед экранами подарки — выход не одного, и даже не двух сериалов сразу.
1 октября стартует проект одного из авторов знаменитого шоу Джимми Фэллона. "Счастливы вместе" расскажет о жизни молодой пары и о том, как на их отношения повлияет только что заселившийся по соседству поп-звезда. История, хоть и кажется весьма необычной, на самом деле опирается на реальные события.
"Мне плохо" — новый проект NBC, который стартует 4 октября. История женщины, потерявшей себя. Она беспокоится, что не достаточно хорошо справляется со своими домашними обязанностями, что становится похожа на свою мать и уже слишком стара среди своих коллег. Критики пророчат сериалу отличное будущее, благодаря его неиссякаемой и понимаемой многими теме.
Фанатов культового шоу "Доктор Кто" тоже ждет радостная новость: в октябре в эфир выходит 11 сезон проекта. Мы не станем рассказывать о всех новых фишках сериала, так как их очень много и наблюдать за ними будет интереснее по ходу движения сюжета. Скажем только, что впервые главную роль исполнит женщина. Усаживайтесь поудобнее 7 октября.
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