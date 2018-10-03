Сериалы октября, которые стоит посмотреть

Осень всегда дарит любителям надолго засесть перед экранами подарки — выход не одного, и даже не двух сериалов сразу.

"Счастливы вместе" расскажет о жизни молодой пары и о том, как на их отношения повлияет только что заселившийся по соседству поп-звезда. История, хоть и кажется весьма необычной, на самом деле опирается на реальные события. 1 октября стартует проект одного из авторов знаменитого шоу Джимми Фэллона расскажет о жизни молодой пары и о том, как на их отношения повлияет только что заселившийся по соседству поп-звезда. История, хоть и кажется весьма необычной, на самом деле опирается на реальные события.

"Мне плохо" — новый проект — новый проект NBC , который стартует 4 октября. История женщины, потерявшей себя. Она беспокоится, что не достаточно хорошо справляется со своими домашними обязанностями, что становится похожа на свою мать и уже слишком стара среди своих коллег. Критики пророчат сериалу отличное будущее, благодаря его неиссякаемой и понимаемой многими теме.

Фанатов культового шоу "Доктор Кто" тоже ждет радостная новость: в октябре в эфир выходит 11 сезон проекта. Мы не станем рассказывать о всех новых фишках сериала, так как их очень много и наблюдать за ними будет интереснее по ходу движения сюжета. Скажем только, что впервые главную роль исполнит женщина. Усаживайтесь поудобнее 7 октября.