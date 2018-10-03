11 отличных исторических сериалов о правителях

Основано на реальных событиях и, может быть, слегка приукрашено. Мы собрали несколько исторических сериалов о правителях, вершивших судьбы мира, и о людях, которые так или иначе помогали им в этом.

Виктория

ivi.ru Англия, XIX век

Интриги Вестминстера и Букингемского дворца, отношения с королевскими домами Европы, скандалы, тайны. Это сериал о жизни и правлении королевы Виктории, при которой Британия вошла в самый могущественный и богатый период своей истории.

Екатерина

ivi.ru Россия, XVIII век

Юная София Фредерика из династии обедневших прусских королей приезжает в Россию в качестве невесты будущего императора. Ее главная задача — родить наследника и не высовываться. Однако судьба ее оказалась гораздо увлекательнее, чем планировалось. Ей предстояло стать Екатериной Великой.

Екатерина. Взлет

ivi.ru Россия, XVIII век

Екатерина II шестой год правит Российской империей. Среди придворных зреет заговор против императрицы, а за ее сердце соперничают два Григория — красавец Орлов и молодой офицер Потемкин. Чтобы держать под контролем ситуацию, приходится прикладывать неимоверные усилия.

Романовы

Россия, XVII-XX века

ivi.ru

Документальный сериал о династии Романовых, правивших Россией с начала XVII века до начала XX века — от воцарения Михаила Федоровича Романова в 1613 году до расстрела Николая II и его семьи в 1918 году.

Царство

Франция, середина XVI века

ivi.ru

Королева Шотландии Мария Стюарт должна выйти за французского принца Франциска. Французский двор в эти годы бурлит страстями и интригами. От рук королевы-матери Екатерины Медичи погиб не один человек, нечаянно оказавшийся на пути ее политических амбиций.

Тюдоры

ivi.ru Англия, XVI век

Власть монарха в стране довольно сильна. На троне сидит король Генрих VIII, и он очень хочет наследника, чтобы не оставить после себя новой гражданской войны. Кроме того, он ужасно влюбчив и меняет любовниц как перчатки. В девушках, желающих спать с королем, недостатка нет, а вот рождением сыновей как-то не задалось.

Борджиа

Италия, конец XV века

ivi.ru

Семейка Борджиа известна своей склонностью решать проблемы довольно радикальными методами, а также нежеланием сдерживать свои сексуальные потребности и жажду власти. Этот сериал посвящен семье Родриго Борджиа, ставшего Римским папой и обретшего невероятную власть и славу. Правда, славу не всегда лестную.

София

Россия, вторая половина XV века

ivi.ru

Последняя византийская принцесса Зоя Палеолог становится невестой московского князя Ивана III и принимает при повторном крещении имя София. В княжестве в это время происходят любопытные события, свидетельницей которых оказывается новая княгиня.

Медичи: Повелители Флоренции

Италия, начало XV века

ivi.ru

Будучи успешными банкирами, Медичи в течение всего пары десятилетий прибрали к рукам власть в республике Флоренции. Первый сезон рассказывает о том, с чего все начиналось — о личности и деятельности Козимо Медичи.

Белая королева

Англия XV века

ivi.ru

Уже много лет страна находится в состоянии гражданской войны — две ветви королевской династии, Ланкастеры и Йорки, борются за престол. На этот раз Эдуард IV из Йорков сумел свергнуть своего кузена и занять трон. В жены себе он берет молодую вдову Елизавету Грей, чей муж погиб, сражаясь за Ланкастеров.

Белая принцесса

Продолжение сериала «Белая королева» идет, к сожалению, с другими актерами, но не менее увлекательно. После смерти короля Эдуарда IV разгорелась новая борьба за престол, из которой победителем вышел Генрих VII из Тюдоров. Чтобы хоть как-то утихомирить страсти между враждующими домами, он берет в жены Елизавету Йоркскую — дочь Эдуарда IV.