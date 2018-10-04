Хоррор-сериал, который еще не вышел, признан лучшим

Лидером среди телефильмов этого жанра критики назвали телефильм «Призрак дома на холме». При этом надо отметить, что он еще даже не был показан зрителям.

Сериал, над которым еще, к слову, ведется работа, уже получил 100 баллов на агрегаторе профессиональных рецензий Rotten Tomatoes, потеснив «Странные дела» с их 94 баллами.

Высокую оценку сериалу поставили эксперты таких изданий как Variety и The Verge, назвав его лучшим из всех хоррор-сериалов.

Стоит, конечно, учитывать, что после выхода сериала в эфир рейтинг, вероятно будет немного скорректирован, но, по оценкам специалистов, все равно останется высоким.

Напомним, что сериал «Призрак дома на холме» снят по мотивам романа американской писательницы Шерли Джексон. Главные роли в картине исполнили Тимоти Хаттон , Карла Гуджино и Виктория Педретти.