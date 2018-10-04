По культовой книге снимут сериал

Потоковый сервис Netflix планирует создать фильм и сериал по мотивам семи книг Клайва Льюиса "Хроники Нарнии".

Как сообщается, Netflix и компания C. S. Lewis уже заключили договор. Пока неизвестно, кто станет режиссером, но за проект уже взялись продюсеры Марк Гордон , Винсент Зибер и Дуглас Гришем. Права на экранизацию компания получила от Дугласа Грэхэма, приемного сына Льюиса.

Коммерческий директор Netflix Тед Сарандос сообщил, что компания очень гордится возможностью экранизировать книги Клайва Льюиса и "передать это наследие детям".

В цикле фэнтезийных повестей рассказывается о приключениях детей, попавших в волшебную страну Нарнию. "Хроники Нарнии" содержат много отсылок к христианским идеям. Книги переведены на 41 язык и пользуются огромной популярностью.

Отметим, что это не первая экранизация "Хроник Нарнии". В 1988-1990 годах компания ВВС создала три мини-сериала, которые сейчас являются самой полной экранизацией. Они включают в себя четыре книги из семи.

В 2005 году был снят фильм «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», который стал третьим по популярности фильмом в 2005 году. Позже были сняты еще два фильма — «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» и «Хроники Нарнии: Покоритель зари».