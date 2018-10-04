Назван лучший сериал года

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«Троцкого» выбрали лучшим сериалом этого года 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Знаменитый российский артист Константин Хабенский несколько часов назад был удостоен премии «ТЭФИ» как лучший актер за роль в мини-сериале «Троцкий». Впрочем, и сам исторический проект не остался без награды, став лауреатом в номинации «Телевизионный фильм/сериал».
Накануне в Москве прошла торжественная церемония вручения ежегодной телевизионной премии «ТЭФИ-2018». В нынешнем году члены жюри вручили 34 награды. Было заявлено 14 номинаций в категории «Дневной эфир» и целых 20 — в категории «Вечерний прайм». Одним из номинантов в категории «Телевизионный фильм/сериал» стал мини-сериал «Троцкий», в котором главную роль исполнил неподражаемый актер и режиссер Константин Хабенский.
Напомним, что сериал «Троцкий» был снят двумя именитыми режиссерами Александром Коттом и Константином Статским специально к 100-летию Октябрьской революции. Исторический фильм представили на суд зрителей в ноябре 2017 года, показав его на Первом канале. Многосерийная картина рассказал об интересных фактах из биографии Льва Троцкого и его роли в политических событиях XX века. 8-серийный фильм состоит из так называемой «современной» сюжетной линии, относящейся к 1940 году, и флешбэков-воспоминаний Льва Давыдовича.
К слову, мировая премьера «Троцкого» прошла в Каннах, став флагманским событием выставки «Российская революция контента». Также известно, что права на показ сериала были куплены несколькими зарубежными каналами. Интересным фактом является и то, что Константин Хабенский уже не впервые выступил в роли Троцкого. Первое появление артиста в амплуа известного политического деятеля состоялось в многосерийном фильме «Есенин», снятом в 2005 году.
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