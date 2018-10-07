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Три крутых сериала про ботанов
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Три крутых сериала про ботанов 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
Что интересного, но не слишком заумного, посмотреть тем, кто любит истории об очень умных людях, которым часто бывает не место в обществе.

Теория большого взрыва

12 сезонов
Сериал рассказывает о четырех друзьях-ученых, работающих в Калифорнийском техническом университете и просто помешанных на науке. Ребята очень умные, но вот с общением и особенно с личной жизнью у них не складывается. Их обширные познания в науке не помогают в общении с девушками. Но однажды в квартире напротив поселяется начинающая актриса, которая пытается с ними подружиться, но их интересы ни в чем не пересекаются. Любимые занятия ребят — компьютерные игры, комиксы, онлайн-игры, фантастические фильмы и вечные споры о физике и астрономии.

Компьютерщики

4 сезона
Кадр из сериала "Компьютерщики"
Действие сериала происходит в офисах Reynholm Industries -вымышленной британской корпорации, расположенной в центре Лондона. Сюжет строится вокруг проделок команды поддержки информационных технологий. Два технических специалиста изображены как нелепые ботаники. Несмотря на чрезвычайную зависимость компании от их услуг, остальные работники их презирают. Они ведут однообразный образ жизни, пока в их команду не попадает девушка, которая безнадежно отстала в техническом плане.

Эврика

Кадр из сериала "Эврика"
5 сезонов
Действие сериала разворачивается в вымышленном городе под названием Эврика, населенном гениями и учеными. Лучшие архитекторы и планировщики соорудили такое место для этих вундеркиндов, где у них была бы возможность жить в самых благоприятных условиях: у них лучшие университеты, медицина, комфортное проживание… А самое интересное — никто не знает о нахождении этого города, кроме Пентагона. Большинство "квантовых прыжков" в науке и технике в течение 50 лет было произведено именно вундеркиндами из Эврики. К сожалению, научные исследования всегда непредсказуемы, и годы экспериментов привели к некоторым побочным явлениям.
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