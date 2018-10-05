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Анна Хилькевич попрощалась с «Универом»
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Анна Хилькевич попрощалась с «Универом» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Универ: Новая общага"
Состоялся релиз последней серии "Универ: Новая общага". В честь этого события исполнительница одной из главных ролей актриса Анна Хилькевич опубликовала в своем блоге в Instagram трогательный пост:
"Невозможно описать все мои чувства и мысли тут, в одном посте… но это были одни из самых лучших лет в моей жизни! Я благодарна каждому, кто был причастен к этому проекту! Каждому! Создателям, участникам, партнерам, зрителям… за эти 7 лет так много всего произошло… "Универ" перевернул мою жизнь с ног на голову.. мне было 25 лет, когда я прошла пробы на роль Марии Беловой и…понеслось…", — написала актриса.
Напомним, что Хилькевич играла блондинку Машу Белову — студентку факультета журналистики из Краснодара. Девушка любит модную одежду, тусовки и развлечения. Она очень умело врет и проворачивает всякие аферы, окружена вниманием многочисленных поклонников. У Беловой были отношения со знаменитым Кузей и Валей, за которого в результате Белова и вышла замуж.
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