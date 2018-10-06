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Три крутых сериала про врачей-наркоманов
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Три крутых сериала про врачей-наркоманов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Записки юного врача"
Подборка сериалов про талантливых врачей, страдающих страшной зависимостью.

"Записки юного врача"

Sky Arts, 2012 год
Кадр из сериала
Смешной и грустный британский сериал был снят по мотивам одноименного цикла рассказов Михаила Булгакова. В главных ролях сыграли Дэниел Редклиф, известный всему миру по роли Гарри Поттера, и Джон Хэмм, которого зрители знают по роли в сериале "Безумцы". Молодой врач приезжает в глубинку, где из развлечений только медсестра Анна и морфий.

"Доктор Хаус"

Fox, 2004-2011
Кадр из сериала
Гениальный врач в исполнении Хью Лори, который всегда докапывается до истинного диагноза, сам страдает от постоянных болей и вынужден принимать сильнодействующий препарат. Со временем это превращается в серьезную зависимость и начинает мешать не только личной жизни, но и работе.

"Больница Никербокер"

Cinemax, 2014
Кадр из сериала
В сериале показан тот самый переломный момент, когда хирургия становится наукой. Доктор Джон Тэккери, которого исполнил Клайв Оуэн, ищет новые способы помочь больным и бесконечно экспериментирует. То, что сейчас нам кажется обыденным, в 1900-м году казалось настоящим бунтарством. Но талантливому врачу приходится бороться не только с системой, но и собственной зависимостью.
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