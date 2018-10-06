Космический сериал по книге автора «Игры престолов» выйдет в декабре

Сериал «Летящие сквозь ночь» по одноименному произведению создателя «Игры престолов» Джорджа Мартина выйдет на платформе Netflix в 2 декабря. Уже появился трейлер будущей экранизации.

Действие происходят на космическом корабле, который занимается изучением планет для поиска внеземных цивилизаций. Внезапно члены экипажа начинают умирать. В убийствах подозревают капитана корабля, которого никто никогда не видел.

От манеры автора легендарной книжной и сериальной саги остались только неожиданные повороты сюжета.