Космический сериал по книге автора «Игры престолов» выйдет в декабре 

Сериал «Летящие сквозь ночь» по одноименному произведению создателя «Игры престолов» Джорджа Мартина выйдет на платформе Netflix в 2 декабря. Уже появился трейлер будущей экранизации.
Действие происходят на космическом корабле, который занимается изучением планет для поиска внеземных цивилизаций. Внезапно члены экипажа начинают умирать. В убийствах подозревают капитана корабля, которого никто никогда не видел.
От манеры автора легендарной книжной и сериальной саги остались только неожиданные повороты сюжета.