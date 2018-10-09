Для финала «Игры престолов» снимали фейковые сцены

Съемки последнего сезона популярного сериала завершились в середине лета. Поклонники с нетерпением ждут эпичного финала знаменитой саги, пытаясь узнать хоть какие-то новые детали. Но это не так просто. Все, что касается заключительных серий телефильма, его создатели держат в строжайшей секретности.

Так, актриса Софи Тернер , исполняющая в сериале роль Сансы Старк, рассказала, что артистам даже пришлось участвовать в съемке фейковых сцен, отмечает издание Vulture.

Тернер в интервью призналась, что на площадке актеры даже не снимали свои костюмы, потому что знали, что поблизости всегда находятся папарацци.

Нам приходилось целый день проводить в гриме и сценических нарядах, снимая ложные сцены наряду с теми, которые предусмотрены сценарием, чтобы запутать папарацци. Иначе мы могли бы часами просто ничего не делать, опасаясь утечки информации,

— говорит Софи.

Также исполнительница роли Сансы Старк отмечает, что в сценарии постоянно меняли имена актеров, а во время съемок использовали рабочее название ленты, которое не имеет ничего общего с финальным вариантом.

На площадке даже было специальное устройство, которое предназначалось для того, чтобы сбивать беспилотники, пытающиеся произвести фото— и видеосъемку работы над фильмом с воздуха.

Напомним, что финальный сезон «Игры престолов» зрители увидят весной 2019 года.