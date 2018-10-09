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Для финала «Игры престолов» снимали фейковые сцены
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Для финала «Игры престолов» снимали фейковые сцены 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Съемки последнего сезона популярного сериала завершились в середине лета. Поклонники с нетерпением ждут эпичного финала знаменитой саги, пытаясь узнать хоть какие-то новые детали. Но это не так просто. Все, что касается заключительных серий телефильма, его создатели держат в строжайшей секретности.
Так, актриса Софи Тернер, исполняющая в сериале роль Сансы Старк, рассказала, что артистам даже пришлось участвовать в съемке фейковых сцен, отмечает издание Vulture.
Тернер в интервью призналась, что на площадке актеры даже не снимали свои костюмы, потому что знали, что поблизости всегда находятся папарацци.
Нам приходилось целый день проводить в гриме и сценических нарядах, снимая ложные сцены наряду с теми, которые предусмотрены сценарием, чтобы запутать папарацци. Иначе мы могли бы часами просто ничего не делать, опасаясь утечки информации,
— говорит Софи.
Также исполнительница роли Сансы Старк отмечает, что в сценарии постоянно меняли имена актеров, а во время съемок использовали рабочее название ленты, которое не имеет ничего общего с финальным вариантом.
На площадке даже было специальное устройство, которое предназначалось для того, чтобы сбивать беспилотники, пытающиеся произвести фото— и видеосъемку работы над фильмом с воздуха.
Напомним, что финальный сезон «Игры престолов» зрители увидят весной 2019 года.
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