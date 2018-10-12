HBO снимает в Петербурге сериал о русской императрице

Телеканал HBO развернул в Санкт-Петербурге съемки исторического мини-сериала о Екатерине II, передает 78.ru.

Главную роль в сериале Филипа Мартина о жизни и последних годах правления императрицы Екатерины Великой играет британская актриса Хелен Миррен . Ее партнером по съемочной площадке стал австралиец Джейсон Кларк

Съемки идут в самом центре города: на Дворцовой площади и на набережной Зимней канавки. До этого сериал снимали в Петергофе.

Всего в сериале будет четыре эпизода. В частности, в центре внимания авторов проекта оказались отношения императрицы с Григорием Потемкиным.