HBO снимает в Петербурге сериал о русской императрице 

Телеканал HBO развернул в Санкт-Петербурге съемки исторического мини-сериала о Екатерине II, передает 78.ru.
Главную роль в сериале Филипа Мартина о жизни и последних годах правления императрицы Екатерины Великой играет британская актриса Хелен Миррен. Ее партнером по съемочной площадке стал австралиец Джейсон Кларк.
Съемки идут в самом центре города: на Дворцовой площади и на набережной Зимней канавки. До этого сериал снимали в Петергофе.
Всего в сериале будет четыре эпизода. В частности, в центре внимания авторов проекта оказались отношения императрицы с Григорием Потемкиным.