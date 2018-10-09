10 неизвестных фактов о сериале «Игра престолов»

10 фактов о сериале «Игра престолов», о которых вы не знали

Из чего сделана накидка Джона Сноу , где выучить дотракийский язык, и кто мог быть на месте Кита Харингтона?

1. Первый вариант пилотной серии был провальным

Эмилии Кларк. Пилотная серия, которую так и не выпустили на большой экран, снималась в октябре-ноябре 2009 года режиссером Томасом Маккарти . Его помощником был писатель и сценарист Дэвид Бениофф . Позже в интервью Variety он рассказал, что тогда команда чуть не потеряла огромную возможность, которая дается один раз в жизни. «Мы позвали троих друзей и наблюдали за их реакцией на пилот. Это было унизительно, потому что история не сработала. Никто тогда не понял, что Джейме и Серсея Ланнистеры были братом и сестрой, хотя показать это было нашей основной задачей. Позже нам вновь пришлось медленно завоевывать доверие HBO». Новым режиссером и автором первой серии стал Тим Ван Паттен. Кстати, в пилотной серии среди актерского состава не было Мишель Фэйрли

2. После выхода сериала дотракийский язык может выучить любой желающий

Монетизация 180 lvl! В 2014 году компания Living Language выпустила онлайн курс и книгу по изучению языка дотракийцев. Цена удовольствия — $30 за годовой курс и $19,99 за книгу. Если у вас не так много времени, можно скачать приложение за $3,99. Консультантом проекта был Дэвид Джошуа Петерсон, который и создавал для сериала HBO вымышленные языки.

3. У персонажа Дейенерис Таргариен должны быть фиолетовые глаза

По задумке автора книги Джорджа Р. Р. Мартина , у всех представителей рода Таргариен был светлый блонд, уходящий в седину, и фиолетовые глаза. Сначала Эмилия Кларк и ее партнер по съемкам Гарри Ллойд , сыгравший Визериса Таргариена, носили фиолетовые линзы. Но продюсеры решили, что именно они мешают актерам на 100% выражать свои эмоции, поэтому с линзами было покончено. В реальной жизни у Эмилии Кларк серый цвет глаз.

4. Вместо сердца лошади Эмилия Кларк на съемках ела муляж из желатинок

Но не все было так гладко. Один из самых зрелищных эпизодов первого сезона был неприятным и для команды. Во-первых, муляж сделали из смеси варенья и желатина, который, по мнению Эмилии, напоминал то ли отбеливатель, то ли сырые макароны на вкус. Это было необходимо для того, чтобы в кадре Кларк могла на самом деле есть «сердце» и изображать какие-то эмоции. Во-вторых, актрисе пришлось съесть 28 таких муляжей, прежде чем прозвучала команда «Стоп! Снято!».

5. Поклонники сериала называли именами героев своих детей

Есть даже официальная статистика. В 2015 году газета The Washington Post выпустила материал, опираясь на данные Службы социального обеспечения США, где отметила, что имя «Кхалиси» было на 755 месте по популярности среди родителей в 2014 году. Для сравнения, более привычное для американцев «Венди» оказалось на 782 месте.

Также есть вероятность, что в англоязычных странах вы встретите «Арью», «Тириона» или «Сансу».

6. Джона Сноу мог сыграть другой актер

Вторым кандидатом после Кита Харрингтона на роль Джона Сноу был британский актер Иван Реон . Но в результате ему достался персонаж Рамси Болтон. Журналу Interview в 2016 году актер сказал: «Они сделали правильный выбор. Если бы Джона Сноу сыграл я, это был бы совсем другой персонаж».

Другая известная роль Ивана — Саймон в сериале «Плохие».

7. Создатели сериала знают, каким будет финал книги

Финальный сезон «Игры престолов» выйдет в начале 2019 года. Автор книги, по мотивам которой снимается сериал, Джордж Р. Р. Мартин также не торопится раскрывать карты. В интервью Vanity Fair один из создателей сериала Дэвид Бениофф рассказал, что еще в 2014 году они с Джорджем неделю провели в Санта Фе, чтобы понять, чем может закончиться вся эта история. «Если вы знаете финал, вы можете заложить для него основу. Мы хотели знать, чем все закончится, поэтому просто сели с ним и проработали каждого персонажа».

8. Прежде чем «посадить» Эмилию Кларк на дракона, вся команда изучала поведение животных

Ответственный за визуальные эффекты сериала Свен Мартин рассказывал, что команда вдохновлялась поведением гусей и летучих мышей, изображая летящих драконов. Эмилию Кларк в сценах с драконами просили копировать поведение кошки.

9. Во время съемок проекта некоторые актеры сделали татуировки в память об «Игре престолов»

Мэйси Уильямс (Арья Старк) и Софи Тернер (Санса Старк) одновременно пошли к тату-мастеру за надписью «07.08.09» — день, когда их обоих утвердили на роли в сериале.

Эмилия Кларк также не осталась в стороне. В прошлом году девушка перекрасилась в блондинку (фото — по ссылке), а в сентябре 2018 года сделала татуировку с тремя драконами на запястье.

10. Меховые накидки на героях «Игры престолов» — коврики Лудде из IKEA

Об этом в 2016 году рассказала костюмер Мишель Клэптон во время выступления в музее Гетти в Лос-Анджелесе. Ранее никто не обратил внимание на этот факт, так как команда сериала «резала, перешивала, брила коврики и добавляла к ним кожаные ремни».

IKEA же не упустила возможности подзаработать на незапланированной коллаборации и в 2017 году выпустила инструкцию, как сделать из коврика Лудде накидку Джона Сноу. Для этого вам понадобятся лишь ножницы.

Такая экономия интересна еще и тем, что в целом «Игра престолов» остается одним из самых дорогих сериалов всех времен (о том, сколько потратили на его производство, читайте тут).