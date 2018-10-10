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О маньяке, преследовавшем Пугачеву, снимут сериал
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О маньяке, преследовавшем Пугачеву, снимут сериал 

Рамблер 1 час назад
Фото: @alla_orfey
В следующем году примадонна российской эстрады отмечает 70-летний юбилей.
К этому событию планируется снять сериал "Охота на певицу", состоящий из 16 эпизодов. Сюжет основан на реальных событиях.
Слава певицы гремела на всю страну, вряд ли получится найти человека, который не слышал бы ни одной ее песни. Одним из поклонников оказался преступник: Анатолий Нагиев "влюбился" в Аллу Пугачеву, когда еще отбывал срок за изнасилование. После освобождения его "любовь" стала только крепче, и он начал преследовать певицу. Но следственные органы продолжали за ним следить, но Аллу Пугачеву об этом не предупреждали, чтобы не волновать лишний раз. Однажды преступник даже смог встретиться со звездой, уйти из-под контроля милиции ему все же не удалось. Маньяк был пойман.
Роль молодой Аллы Пугачевой исполнит 27-летняя Анна Христич.
@anna_hristich
К слову, внешне Анна похожа на Аллу в молодости. А как считаете вы?
Комментарии12
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