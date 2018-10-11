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Ридли Скотт снимет сериал об андроидах
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Ридли Скотт снимет сериал об андроидах 

Рамблер 13 часов назад
Фото: Рамблер
Руководство телеканала TNT во главе с вице-президентом по оригинальному контенту Сарой Орби предложило Ридли Скотту стать исполнительным продюсером фантастического многосерийного фильма под названием «Воспитанный волками».
По имеющейся информации, новый сериал расскажет историю о двух андроидах, которым предстоит воспитывать человеческих детей на далекой планете. Но поначалу кажущаяся довольно легкой задача усложняется по мере того, как сообщество людей начинает разрастаться. Андроидам приходится признать, что воспитывать и контролировать человека довольно сложно и опасно.
На сериал руководство канала возлагает большие надежды. А участие в нем Ридли Скотта, которого Сара Орби назвала «лучшим в жанре научной фантастики», сулит проекту популярность.
Сам режиссер, которого называют новатором в жанре фантастики, заявил, что с удовольствием возьмется за эту работу, отметив, что «в „Воспитанных волками“ обнаружил неподдельную оригинальность», сообщает издание Variety.
Известно также, что Ридли Скотт планирует сам снять несколько эпизодов, впервые в жизни заняв кресло режиссера сериала.
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