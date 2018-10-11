Мини-сериалы, которые можно посмотреть за выходные

Новые мини-сериалы, которые ты успеешь посмотреть за выходные

Формат «мини-сериал» становится все популярнее — в каждой серии максимум событий, и не надо ждать 500 эпизодов, чтобы узнать концовку. В прошлом году настоящим хитом стала «Большая маленькая ложь» (семь серий), а теперь и в 2018-м вышло немало хороших проектов. Рассказываем о пяти новых сериалах, которые ты успеешь посмотреть за выходные.

«Баллада Бастера Скраггса»

В мини-сериале братьев Коэн о Диком Западе всего шесть эпизодов. Все шесть историй (о бродяге, добытчике золота, актере и других героях) рассказывает поющий ковбой Бастер Скраггс. Мы бы советовали посмотреть сериал хотя бы из-за красавчика Джеймса Франко

«Маньяк»

Это мини-сериал от автора первого сезона «Настоящего детектива» Кэри Фукунаги. По сюжету пациенты психиатрической больницы принимают участие в тестировании нового лекарства, у которого ну очень неожиданные побочные эффекты. Всего 10 серий!

«Соучастник»

Новый британский сериал из четырех эпизодов — лондонские детективы расследуют убийство разносчика пиццы, но неожиданно понимают, что это не было случайностью — стрелял профессионал, а свидетели не хотят откровенничать с полицией.

«Трагедия в Уэйко»

Сериал из шести серий рассказывает о трагических событиях 1993 года — тогда в ходе полицейской облавы на ранчо «Маунт Кармел» развязалась настоящая война между ФБР и сектантами, которая продолжалась 51 день. Этот сериал, кстати, рекомендует Катя Комолова.

«Семь секунд»